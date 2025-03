Danza, lirica, jazz: l’omaggio a Claudio Abbado su Tivusat

ROMA (ITALPRESS) – Per chi ama la musica lirica, la musica classica, il jazz e la danza, il palinsesto di marzo del canale Mezzo al numero 49 di Tivusat, è ricco di appuntamenti. Seguito da oltre 28 milioni di famiglie in 80 paesi del mondo, Mezzo è disponibile nel nostro paese sulla piattaforma satellitare gratuita partecipata da Rai, Mediaset e Tim- Oltre a una grande retrospettiva sull’Opera italiana con Verdi (Ernani, Trovatore, I lombardi alla prima Crociata), Puccini (Turandot) e Bellini (I Capuleti e I Montecchi), il focus del mese è sulla danza, nella figura di Christian Spuck, coreografo e regista tedesco,direttore del Balletto dell’Opera di Zurigo, una figura ben nota agli appassionati che non rimarranno delusi dalla sua onirica coreografia della Bella addormentata, uno delle opere più note del compositore russo Tchaikovsky. L’omaggio al maestro Claudio Abbado è forse l’appuntamento più emozionante. Dieci anni fa ci lasciava il direttore di orchestra di cui abbiamo amato le personali letture di Beethoven e le interpretazioni di Mahler, nel documentario a lui dedicato impareremo a conoscere l’uomo e il musicista. Il pianoforte è lo strumento del mese per il jazz. In programma il giovedì sera le improvvisazioni di esecutori del calibro di Rhoda Scott, Hiromi, Tigran Hamasyan e la schiera di musicisti riuniti per Pianomania al teatro parigino Bouffes du Nord.

-foto ufficio stampa Tivusat –

(ITALPRESS).