Teatro a Monastero Bormida: “Sciaboletta – La fuga del re”, domani alle ore 21

Dopo il grande successo di pubblico e partecipazione ottenuto con “La Resa dei Conti”, la stagione del Teatro nelle Valli Bormida, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, prosegue con un nuovo appuntamento imperdibile: “SCIABOLETTA – La fuga del re”, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli. Un monologo ironico e profondo che racconta uno degli episodi più controversi della storia italiana: la fuga di Re Vittorio Emanuele III, il 9 settembre 1943, all’indomani dell’armistizio.

Un re piemontese, uno spettacolo in Piemonte

Vittorio Emanuele III nacque a Napoli, ma era profondamente legato al Piemonte, regione che per secoli ha rappresentato il cuore della monarchia sabauda. Proprio qui, in Piemonte, portiamo in scena questa vicenda storica, per raccontarla con ironia, ma anche con una riflessione sulle responsabilità del potere e sulle scelte che hanno segnato il destino del nostro Paese. Attraverso un linguaggio ispirato alla Commedia dell’Arte, Blasioli ridà voce a un re smarrito, trasformando questo evento storico in un racconto surreale e satirico, capace di riflettere sul presente.

Perché vederlo?

Per scoprire un episodio dimenticato della nostra storia attraverso ironia e coinvolgimento.

Per riflettere su temi ancora attuali legati al potere e alle scelte politiche.

Per lasciarsi sorprendere dall’interpretazione di Alessandro Blasioli, una voce originale e potente del teatro contemporaneo.

