Santuario di Crea: sabato 1° marzo il concerto di Juan Josè Francione ‘A liuto solo’

Dopodomani, sabato 1° marzo, alle ore 15, il Santuario di Crea ospiterà il concerto dell’argentino Juan José Francione dal titolo ‘A liuto solo, musica intorno alla creazione del Sacro Monte di Crea’. Ingresso libero.

L’ARTISTA – Dopo il diploma in Chitarra e Musica da Camera presso il Conservatorio ‘Astor Piazzolla’ di Buenos Aires, si è dedicato allo studio della musica antica, specializzandosi nel liuto e basso continuo, in Italia e in Svizzera, presso la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo, sotto la guida di Eduardo Eguez. Ha sviluppato un’intensa carriera concertistica, esibendosi sia come solista che con diverse formazioni. Nel 2019 fondò ‘Cordis Consort’, insieme all’arpista Carlotta Pupulin, ensemble a geometria variabile che si concentra sul mondo degli strumenti a corda pizzicata. Nel 2020, accanto al ruolo di esecutore, intraprese quello di arrangiatore, lavorando su progetti personali e su commissione.

IL SACRO MONTE DI CREA – Fondato nel 1589 su iniziativa di Costantino Massino, priore lateranense del Santuario della Madonna Assunta, vanta l’intervento di di importanti artisti, tra cui Moncalvo, Prestinari, i de Wespin, autori dello spettacolare complesso scultoreo della cappella del Paradiso (1604-1612). Poi il complesso cadde in stato di abbandono finché, nel 1885, cominciò una sistematica campagna di restauro, supportata dal vescovo di Milano, Nazari di Calabiana, e destinata a durare fino agli anni ’20 del ‘900. Durante questa fase il famoso scultore Leonardo Bistolfi intervenne nella cappella 16, modellando le statue della Salita al Calvario.