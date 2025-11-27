Musica: è uscito il 21 novembre ‘Nel blu’, il nuovo singolo della cantautrice Beamakk

“Nel Blu” è il nuovo singolo della cantautrice comasca BeaMakk (Beatrice Macconi), pubblicato dopo l’ottimo riscontro di pubblico di “You drive me crazy” ed è disponibile dal 21 novembre sulle principali piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/NelBlu

Così l’artista racconta l’ispirazione per il brano: “NEL BLU nasce qualche anno fa, in seguito all’idealizzazione di un amore. Desideravo talmente tanto un amore sano e gentile che ho iniziato a scriverne le caratteristiche. Mi trovavo in una situazione dove non ero amata come avrei voluto, come penso mi sarei meritata. Era un amore privo di emozioni forti, di contatto e di scambio. Io ero così bisognosa di amore che ne ho immaginato una forma che mi facesse sentire “con il cuore appeso a testa in giù”, che significa sentirsi talmente bene con qualcuno da percepire il cuore che si ribalta ma, allo stesso tempo, talmente dipendenti dall’amore dell’altro da sentirsi appesi, incerti. È una canzone che è cresciuta con me, perché nel corso del tempo ho tolto e aggiunto pezzi della mia storia. Ad oggi “Nel Blu”, per me, è una canzone che dice “hey tu meriti molto di piú di quello che credi, vai e prenditelo!”.

CREDITI – Il brano è pubblicato dall’etichetta Lungomare S.r.l., in collaborazione con Musica e Rivoluzione sas e distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero. “Nel Blu” vede la produzione artistica di Massimo Calabrese e Marco Lecci di Musica e Rivoluzione sas ed è stato realizzato con la collaborazione di Valerio Calisse.

