Attualità Cultura & Eventi Eventi

Musica: è uscito il 21 novembre ‘Nel blu’, il nuovo singolo della cantautrice Beamakk

DiRaimondo Bovone

Nov 27, 2025 , , , , , ,
Nel Blu” è il nuovo singolo della cantautrice comasca BeaMakk (Beatrice Macconi), pubblicato dopo l’ottimo riscontro di pubblico di “You drive me crazy” ed è disponibile dal 21 novembre sulle principali piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/NelBlu   

Così l’artista racconta l’ispirazione per il brano: “NEL BLU nasce qualche anno fa, in seguito all’idealizzazione di un amore. Desideravo talmente tanto un amore sano e gentile che ho iniziato a scriverne le caratteristiche. Mi trovavo in una situazione dove non ero amata come avrei voluto, come penso mi sarei meritata. Era un amore privo di emozioni forti, di contatto e di scambio. Io ero così bisognosa di amore che ne ho immaginato una forma che mi facesse sentire “con il cuore appeso a testa in giù”, che significa sentirsi talmente bene con qualcuno da percepire il cuore che si ribalta ma, allo stesso tempo, talmente dipendenti dall’amore dell’altro da sentirsi appesi, incerti. È una canzone che è cresciuta con me, perché nel corso del tempo ho tolto e aggiunto pezzi della mia storia. Ad oggi “Nel Blu”, per me, è una canzone che dice “hey tu meriti molto di piú di quello che credi, vai e prenditelo!.

CREDITI – Il brano è pubblicato dall’etichetta Lungomare S.r.l., in collaborazione con Musica e Rivoluzione sas e distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero. “Nel Blu” vede la produzione artistica di Massimo Calabrese Marco Lecci di Musica e Rivoluzione sas ed è stato realizzato con la collaborazione di Valerio Calisse.

Al presente link è possibile scaricare il materiale su “Nel Blu” e Su BeaMakk:  https://drive.google.com/drive/folders/1elPR-5LB_F3EPq9Ez6DyXeWMxE2Xb35S?usp=drive_link

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “Il tema natalità è vitale per il Paese, gli squilibri producono mutamenti”

Nov 27, 2025
Attualità Alessandrina Cinema Cultura & Eventi

Cinema e violenza sulle donne: venerdì 28 il film “Il coraggio di Blanche” alla SOMS del Cristo

Nov 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità

Quartiere Cristo: venerdì 28 novembre la Festa del peperoncino al Centro d’Incontro del rione

Nov 27, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Zes Umbria, Marchetti “Negoziare con Ue per ampliare platea credito d’imposta”

Nov 27, 2025
IN EVIDENZA

5G, Michelini “Affiancare Comuni in percorso installazione infrastrutture”

Nov 27, 2025
IN EVIDENZA

Digitale, Stafisso “Approccio Perugia mette al centro capitale umano e utenti”

Nov 27, 2025
IN EVIDENZA

Suigo “Infrastrutture digitali indispensabili per smart city e inclusione”

Nov 27, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x