‘Natale in Fondazione’, al via un mese di eventi

Palatium Vetus si accende di luci per ospitare i presepi napoletani e il grande albero di Natale, i convegni, i concerti, le performance teatrali, i cori natalizi, le mostre del Moncalvo e “Alessandria Devota”, e poi la Ghiacciaia, il Broletto, la Quadreria.

Sabato 29 novembre, sarà inaugurata ufficialmente la seconda edizione di NATALE IN FONDAZIONE, un mese di luci, solidarietà e cultura a Palatium Vetus. Alla luce del successo riscosso lo scorso anno dall’evento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ripropone l’iniziativa che lo scorso anno ebbe grande successo. Il Palazzo, con la sua storia e il suo patrimonio culturale, sarà a disposizione del pubblico gratuitamente, con guida su prenotazione. Anche quest’anno, sono previsti numerosi spettacoli natalizi nelle case di riposo della provincia di Alessandria per allietare gli ospiti.

LE PAROLE – Questa la presentazione del presidente, notaio Luciano Mariano: “Natale in Fondazione è un grandissimo contenitore di eventi, in cui arte e cultura sono protagonisti. Il nostro obiettivo è quello di illuminare il centro storico della città, invitando i cittadini ad uscire per vivere in allegria le settimane che precedono le festività natalizie, sostenendo il turismo e l’economia, per far gioire i bambini, regalare un sorriso alle persone anziane. Ancora una volta Palatium Vetus sarà aperto al pubblico tutte le domeniche, compreso l’8 dicembre, fino a Natale”.

IL CALENDARIO

SABATO 29 NOVEMBRE – Alle 10, nella sala Broletto della Fondazione, il convegno dal titolo “È nato Gesù! Dissertazioni sull’infanzia del Bambino”, a cura del professor Luciano Orsini, delegato vescovile beni culturali della Diocesi di Alessandria, e del professor Umberto Grillo, presidente del Centro Permanente Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano. Al termine, inaugurazione della “Mostra d’arte presepiale napoletana. Il presepe cortese” curata da Emanuele Demaria, sindaco di Conzano.

Dalle 15.30 alle 18.30, l’Associazione Progetto Musica propone Natale in… “Rock al femminile” con Eliana Parodi e Camilla Baraggi alle voci, Brian Belloni e Umberto Ferrarazzo alle chitarre. La performance sarà allietata alle 17 dall’accensione del grande albero di Natale allestito nel cortile interno di Palatium Vetus.

DOMENICA 30 NOVEMBRE, dalle15.30 alle 18.30, l’Associazione Progetto Musica, si esibirà in una carrellata di “Christmas Song” (da Bach ai Jethro Tull) con Franco Taulino & Beggar’s Farm.

SABATO 6 E DOMENICA 7 DICEMBRE, dalle 15.30 alle 18.30, l’Associazione Teatro Distinto presenterà “Frammenti di Natale” performance teatrale con Pietro Demisio, regia di Daniel Gol.

SABATO 13 E DOMENICA 14 DICEMBRE, dalle 15.30 alle 18.30, sarà la volta di Oviglio Arte ODV con “P.Voices for Xmas”. Protagonista un coro di 25 voci e 4 musicisti dal vivo con un repertorio travolgente di brani natalizi, brani gospel e classici senza tempo

SABATO 20 E DOMENICA 21 DICEMBRE, dalle 15.30 alle 18.30, l’Associazione Archicultura e l’Associazione Progetto Musica porteranno in scena “Musica e Parole per un Natale di condivisione” con Eleonora Trivella alle letture e Teresa Trivero all’arpa.

Dal 17 al 22 dicembre, nelle case di riposo della provincia (Alessandria, Acqui Terme, Ticineto, Tortona, Valenza) l’attore Massimo Bagliani, accompagnato alla tastiera dal maestro Mattia Niniano, intratterranno gli ospiti con lo spettacolo “Natale, canzoni e storie natalizie”, alternando canzoni del repertorio italiano a poesie e filastrocche sul tema natalizio e augurando a tutti un Buon Natale.

ORARI – Palatium Vetus sarà aperto al pubblico fino al 23 DICEMBRE, incluso LUNEDÌ 8 DICEMBRE – Lunedì-venerdì 16-19.30, sabato 9-13 e 15-19.30, domenica 9-13 e 15-19.

Visite guidate gratuite su prenotazione.

INFO – www.fondazionecralessandria.it – [email protected]