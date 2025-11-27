Cinema e violenza sulle donne: venerdì 28 il film “Il coraggio di Blanche” alla SOMS del Cristo

Venerdì 28 novembre 2025, alle ore 21, alla SOMS del quartiere Cristo ad Alessandria (c.so Acqui 158), nell’ambito degli eventi promossi dalla Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, La Voce della Luna – Associazione di cultura cinematografica e umanistica, in collaborazione con il Cinefestival Immersi nelle storie, la FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, Me.dea-Centro antiviolenza, Associazione SpazioIdea, Centro Italiano Femminile, Associazione DIVA, Amici ed ex Allievi del L.S. Galileo Galilei, propone la visione del film di Valérie Donzelli “Il coraggio di Blanche” (2023, Premio César 2023 per il miglior adattamento cinematografico).

Introduzione di Barbara Rossi. INGRESSO LIBERO.

Interverranno Roberta Cazzulo, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria; Enza Palermo, Direttrice Medico Legale della Struttura Complessa Risk Management dell’Asl To4 e presidente della Consulta Pari Opportunità; Mimma Caligaris, giornalista e vicepresidente della Consulta Pari Opportunità; Barbara Rossi, media e film educator, critica cinematografica e segretaria della Consulta pari Opportunità.

La serata di Cineforum “Cinema e violenza sulle donne”, con la proiezione del film di Valérie Donzelli “Il coraggio di Blanche” e gli interventi critici e analitici delle relatrici coinvolte, intende portare all’attenzione del pubblico il drammatico tema della violenza sulle donne, attraverso la visione di «un film profondo e doloroso, che mette a nudo i meccanismi nascosti e crudeli che di un essere umano, più spesso di una donna, fanno la preda di un altro essere umano» (Roberto Escobar).