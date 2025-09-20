Prima vittoria esterna della Juventus Next Gen, 3-2 sul campo del Pineto

La giovane squadra di Brambilla ritrova il successo dopo la beffa casalinga con l’Arezzo e sale a quota 8 in classifica, agganciando il Pineto al 5° posto (dietro per la differenza reti), a -4 dalla vetta. Preso il gol in apertura, la baby-Juve ha ribaltato il risultato in 4 minuti nel primo tempo, subendo però il gol del pareggio prima dell’ora di gioco. Nel finale, però, un gran gol di Faticanti ha regalato i 3 punti.

Martedì 23 si gioca il primo turno infrasettimanale: alle 18.30 al ‘Moccagatta’ arriva la Torres.

GOL: 9′ D’Andrea (P), 32′ Puczka (JNG) su rigore, 36′ Okoro (JNG), 57′ Bruzzaniti (P) su rigore, 82′ Faticanti (JNG).

PINETO (4-3-3): Tonti; Serbouti (70′ Menna), Postiglione, Capomaggio (46′ Baggi), Borsoi (89′ Ienco); Lombardi, Germinario, Schirone; Mastropietro (70′ Marrancone), D’Andrea, Bruzzaniti. A disp. Marone, Amadio, Gagliardi, Viero, Saccomanni, Nebuloso, Tupone, Pellegrino. All. Tisci.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro, F. Scaglia, Turicchia; Turco (91′ Ngana), Faticanti, Owusu (63′ Macca), Puczka; Deme (75′ Anghelè), Cudrig; Okoro (63′ Vacca). A disp. Scaglia S., Fuscaldo, Firman, Amaradio, Savio, Guerra, Brugarello, Pagnucco, Martinez. All. Brambilla.