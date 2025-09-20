Attualità Alessandrina Calcio Sport

Prima vittoria esterna della Juventus Next Gen, 3-2 sul campo del Pineto

DiRaimondo Bovone

Set 20, 2025
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

La giovane squadra di Brambilla ritrova il successo dopo la beffa casalinga con l’Arezzo e sale a quota 8 in classifica, agganciando il Pineto al 5° posto (dietro per la differenza reti), a -4 dalla vetta. Preso il gol in apertura, la baby-Juve ha ribaltato il risultato in 4 minuti nel primo tempo, subendo però il gol del pareggio prima dell’ora di gioco. Nel finale, però, un gran gol di Faticanti ha regalato i 3 punti.
Martedì 23 si gioca il primo turno infrasettimanale: alle 18.30 al ‘Moccagatta’ arriva la Torres.

GOL: 9′ D’Andrea (P), 32′ Puczka (JNG) su rigore, 36′ Okoro (JNG), 57′ Bruzzaniti (P) su rigore, 82′ Faticanti (JNG).
PINETO (4-3-3): Tonti; Serbouti (70′ Menna), Postiglione, Capomaggio (46′ Baggi), Borsoi (89′ Ienco); Lombardi, Germinario, Schirone; Mastropietro (70′ Marrancone), D’Andrea, Bruzzaniti. A disp. Marone, Amadio, Gagliardi, Viero, Saccomanni, Nebuloso, Tupone, Pellegrino. All. Tisci. 
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Pedro, F. Scaglia, Turicchia; Turco (91′ Ngana), Faticanti, Owusu (63′ Macca), Puczka; Deme (75′ Anghelè), Cudrig; Okoro (63′ Vacca). A disp. Scaglia S., Fuscaldo, Firman, Amaradio, Savio, Guerra, Brugarello, Pagnucco, Martinez. All. Brambilla.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

