Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

‘Green Communities’, il Piemonte fa scuola: tour nei 12 territori e 23 milioni di investimenti

DiRaimondo Bovone

Set 20, 2025 , , , ,

Partirà a fine settembre il giro della Regione Piemonte nei territori delle 12 Green Communities piemontesi, realtà che hanno accesso a quasi 23 milioni di euro di finanziamenti del Fondo Nazionale per le Montagne – FOSMIT, e rappresentano un innovativo tassello della strategia per la montagna.
Il tour è stato anticipato da un incontro al Grattacielo Piemonte con l’assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo, i rappresentanti delle Green Communities e i vertici di Uncem, per ribadire l’impegno di Regione nel monitoraggio e nell’affiancamento per gestire al meglio la messa a terra delle risorse.

Le visite saranno l’occasione per un confronto diretto con gli amministratori locali e i territori su cui risiedono questi importanti strumenti di sviluppo per la montagna piemontese. L’obiettivo è rafforzare il monitoraggio dei piani operativi, accompagnare i territori nell’attuazione delle strategie e valorizzare le sinergie con altri strumenti di finanziamento, dal PNRR al FESR, e ai fondi ALCOTRA della cooperazione transfrontaliera.

Le Green Communities sono nate per promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali e per trasformare la montagna in un laboratorio di economia circolare, turismo esperienziale, tutela ambientale e nuove opportunità di lavoro. Il tour comincerà con le Green Maira Grana e Gc Terre Del Monviso, per poi proseguire con Sesia Green, GC delle Valli dell’Ossola, GC Sinergie in Canavese e GC Valchiusella “Di Acqua e Di Pietra”, Green Renewable Community, GC Stoicheia e GC Unione Montana Valle Susa “Risorse di Oggi per Domani”, e infine GC Valle Tanaro. Gli incontri si concluderanno entro la fine dell’anno, consolidando il Piemonte come laboratorio nazionale per le politiche di montagna

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 20 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 19, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Fedez chiede scusa a Sinner “Mi assumo tutta la responsabilità”

Set 19, 2025
IN EVIDENZA

Nel torinese 4 uomini tendono un agguato ad un 63enne e gli sparano

Set 19, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

‘Green Communities’, il Piemonte fa scuola: tour nei 12 territori e 23 milioni di investimenti

Set 20, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cagliari corsaro a Lecce, Belotti torna al gol con una doppietta

Set 20, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 20 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 19, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Fedez chiede scusa a Sinner “Mi assumo tutta la responsabilità”

Set 19, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x