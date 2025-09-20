‘Green Communities’, il Piemonte fa scuola: tour nei 12 territori e 23 milioni di investimenti

Partirà a fine settembre il giro della Regione Piemonte nei territori delle 12 Green Communities piemontesi, realtà che hanno accesso a quasi 23 milioni di euro di finanziamenti del Fondo Nazionale per le Montagne – FOSMIT, e rappresentano un innovativo tassello della strategia per la montagna.

Il tour è stato anticipato da un incontro al Grattacielo Piemonte con l’assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo, i rappresentanti delle Green Communities e i vertici di Uncem, per ribadire l’impegno di Regione nel monitoraggio e nell’affiancamento per gestire al meglio la messa a terra delle risorse.

Le visite saranno l’occasione per un confronto diretto con gli amministratori locali e i territori su cui risiedono questi importanti strumenti di sviluppo per la montagna piemontese. L’obiettivo è rafforzare il monitoraggio dei piani operativi, accompagnare i territori nell’attuazione delle strategie e valorizzare le sinergie con altri strumenti di finanziamento, dal PNRR al FESR, e ai fondi ALCOTRA della cooperazione transfrontaliera.

Le Green Communities sono nate per promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali e per trasformare la montagna in un laboratorio di economia circolare, turismo esperienziale, tutela ambientale e nuove opportunità di lavoro. Il tour comincerà con le Green Maira Grana e Gc Terre Del Monviso, per poi proseguire con Sesia Green, GC delle Valli dell’Ossola, GC Sinergie in Canavese e GC Valchiusella “Di Acqua e Di Pietra”, Green Renewable Community, GC Stoicheia e GC Unione Montana Valle Susa “Risorse di Oggi per Domani”, e infine GC Valle Tanaro. Gli incontri si concluderanno entro la fine dell’anno, consolidando il Piemonte come laboratorio nazionale per le politiche di montagna.