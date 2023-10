Uncem ha incontrato 300 sindaci rurali e 2 ministri francesi: ecco tutte le sinergie in vista

Il Presidente Uncem Marco Bussone ha incontrato all’Alpe d’Huez Christophe Béchu, Ministro della Transizione ecologica francese, e Dominique Faure, Ministro della Coesione territoriale e per gli Affari rurali, insieme con Christophe Bouillon, presidente dell’Agenzia per la Coesione territoriale francese. L’incontro è avvenuto nel corso del Congresso dei Comuni rurali francesi, tenuto nella nota località alpina dell’Isère, alla presenza di più di 300 sindaci.

Bussone ha condiviso con i due Ministri i temi già nelle agende di Francia e Spagna, posti dai Sindaci e dai territori: riorganizzazione dei servizi, stato giuridico dei sindaci, diritti dei cittadini, cooperazione tra enti. Temi che hanno una dimensione europea. La Ministra Faure ha consegnato al presidente Uncem una copia del Piano “France Ruralité”.

“È un modello anche per l’Italia – ha spiegato Bussone – sostiene i progetti dei paesi, risponde ai bisogni dei cittadini, rafforza l’attrattività dei territori rurali. La Francia vuole ridurre le distanze tra urbano e rurale. E fa bene, su cultura, patrimonio immobiliare, mobilità, scuola, sanità. In totale i nostri vicini investono in 5 anni 2 miliardi di euro sui Comuni rurali francesi, oltre l’80% del territorio del Paese. Noi dobbiamo rafforzare le collaborazioni con la Francia. E il perimetro, aperto e inclusivo, si chiama Trattato del Quirinale. Dovremo rafforzare l’unità del Vecchio Continente e l’attenzione al rurale, ai paesi, agli Enti locali”.