Musica: Youngod, nuovo singolo “Delusa” feat Nil

Da venerdì 13 ottobre in radio e negli store digitali

Youngod (al secolo Paolo Messina) pubblica il nuovo singolo “Delusa” feat Nil (etichetta Digital Noises / distribuzione Artist First), scritto da Youngod e Alessandro Monica con la produzione di Emanuele Sciascia, disponibile da venerdì 13 ottobre in rotazione radiofonica e negli store digitali. Il brano, pubblicato dopo la precedente release “Nah”, apre ad un nuovo percorso di evoluzione e rinascita con sonorità che si affacciano al pop rock.

Le parole di Youngod

“Il brano racconta di una relazione sentimentale tormentata. Due anime travolgenti e passionali che vivono un amore inquieto e travagliato”.

Poi racconta la sua musica: “Nella mia vita ho dovuto superare situazioni difficili che mi hanno fatto crescere molto velocemente. Lavoro da quando ho 16 anni, perché non mi sono mai trovato a mio agio a scuola, ma sono molto curioso e mi piace imparare e scoprire cose nuove. Fin da piccolo la mia vita è sempre stata accompagnata dalla musica: prima la famiglia mi ha trasmesso questo amore, come mio zio e mia zia che circondavano me ed i miei cugini con la loro musica. Quando ho iniziato ad ascoltare musica per conto mio, ho scoperto il mio idolo Chris Brown. La sua musica mi ha ispirato tanto ed è li che è nata la mia passione, è li che ho capito che volevo vivere di musica. Le mie giornate sono molto impegnate, tra la musica e qualche partita a basket, sport preferito. Piano piano mi sto riprendendo del tutto, grazie alla musica, alla famiglia e a chi mi circonda”.