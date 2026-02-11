Tortona: la Finanza sequestra 24 immobili ad una società per evasione fiscale

I militari della Compagnia di Tortona, coordinati dalla Procura della Repubblica di Alessandria, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 24 immobili di tipo residenziale, commerciale ed autorimesse, ubicati tra le province di Alessandria e Pavia. L’attività ispettiva, scaturita da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società con sede in Tortona ed operante nel settore della compravendita di immobili, ha consentito di accertare come gli amministratori di una società abbiano posto in essere comportamenti fraudolenti per sottrarsi al pagamento delle imposte.



Nelle indagini è stato accertato che la società ha venduto immobili ad altre imprese dei medesimi amministratori, a prezzi notevolmente inferiori rispetto al mercato, per rendere inefficace una futura procedura di riscossione forzata. Il debito nei confronti del Fisco sarebbe superiore ai 700.000 euro.

A partire dal 2022 alcuni affitti, poi, sono stati riscossi da una seconda società, riconducibile ad un soggetto socio unico di entrambe le imprese, senza che l’importo incassato confluisse nella dichiarazione dei redditi.