IN EVIDENZA

Ambiente, Pecoraro Scanio e Amendola “Attuare riforma costituzionale del 2022″

Di

Feb 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – A quattro anni dall’11/2/22 data della storica modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, che ha introdotto la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Repubblica e ha subordinato l’iniziativa economica privata al rispetto della salute e dell’ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente, e Gianfranco Amendola, magistrato ambientalista, lanciano un appello alle istituzioni nazionali e territoriali per una piena e concreta attuazione della riforma costituzionale del 2022. “La riforma degli articoli 9 e 41 – dichiarano Pecoraro Scanio e Amendola – ha rappresentato un passaggio storico: per la prima volta la tutela dell’ambiente e delle future generazioni è entrata nel cuore della Carta costituzionale. Ora occorre tradurre quei principi in scelte legislative, amministrative e giudiziarie coerenti, capaci di incidere realmente sulle politiche pubbliche e sull’attività economica.”

mca3 (fonte video: Fondazione UniVerde)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Alberto di Monaco “I Giochi sono un’esperienza unica, ho ricordi fantastici”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Alberto di Monaco “Milano-Cortina entusiasmante, Lollobrigida bel momento sport”

Feb 11, 2026
IN EVIDENZA

Fitarco, Polidori “Andare alle Olimpiadi e vincere il nostro primo obiettivo”

Feb 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Polidori “Fitarco punta sempre al massimo, nel 2026 Roma centro del mondo”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

CDP-Confindustria, a Napoli il roadshow “Insieme per il futuro delle imprese”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Mattarella “La cultura è la risposta indispensabile ai rischi di barbarie”

Feb 11, 2026
TOP NEWS

Via libera dal Parlamento Europeo al prestito da 90 miliardi all’Ucraina

Feb 11, 2026