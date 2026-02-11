Dissesto idrogeologico, Foti “500 milioni dal Pnrr per il progetto SIM”

ROMA (ITALPRESS) – Il Pnrr “ha stanziato 500 milioni di euro” per il progetto SIM “perché lo stesso potesse realizzarsi. Abbiamo stanziato 1.200 milioni di euro per il dissesto idrogeologico e 290 milioni dedicato a quanto accaduto in Emilia-Romagna negli anni precedenti. Abbiamo poi i fondi della coesione, per i quali vi sono circa 2 miliardi e 300 milioni già assegnati alle Regioni, delle quali soltanto 1,8 miliardi risultano impegnati”. Così Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”. Per quanto riguarda il Fondo di sviluppo e coesione, “a fronte di 3,3 miliardi di euro – spiega -, abbiamo impegni per 550 milioni e spese per 64 milioni. Quindi, penso che il vero problema non sia la ricerca di fondi, ma la capacità di spesa”.

