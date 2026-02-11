Clima, Butti “Piattaforme tecnologiche determinanti per prevenire disastri”

ROMA (ITALPRESS) – “La tecnologia è estremamente importante, se non determinante, per prevenire disastri ambientali. Il territorio è disseminato di sensori che noi stiamo implementando. Queste informazioni vanno coordinate in una piattaforma”, e proprio le “piattaforme sono indispensabili per coordinare, ad esempio, interventi della Protezione civile e lo si fa senza perdere tempo”. Così Alessio Butti, sottosegretario con delega all’innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale, in occasione di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per lasicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”.

xb1/sat/gtr