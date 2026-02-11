Serie C: sfida delicata per la Juve Next Gen contro una Samb in crisi e col nuovo allenatore

Sono 5 le vittorie nelle ultime 6 partite per il gruppo bianconero guidato da Massimo Brambilla, interrotte solo dalla sconfitta di misura contro il super-Arezzo. E ben 4 di quelle volte la porta è rimasta imbattuta. Senza dubbio un periodo d’oro per la baby-Juve, 4^ a 36 punti (10-6-8, gol 28-25), che affronta una squadra, la Sambenedettese, che gioca al ‘Moccagatta’ per la 2^ volta, dopo la sconfitta 3-2 in Coppa Italia contro i grigi a settembre 2023.

I rossoblù marchigiani arrivano a questa gara freschi del 3° cambio in panchina: dopo Ottavio Palladini (1^-15^), Marco Mancinelli, (16^) e Filippo D’Alesio (17^-25^, esonerato ieri dopo lo 0-1 casalingo col Perugia), è tornato Mancinelli, già collaboratore di Palladini nella prima parte e traghettatore fra lui e D’Alesio. La Samb in classifica è sul confine della zona playout, 15° posto a quota 24 punti (5 vinte, 9 pari, 10 perse, gol 20-24) e non vince dal 18 gennaio (2-0 a Forlì), unico successo di D’Alesio.

Si gioca domani, giovedì 12 febbraio, alle ore 18.00 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – L’unico è la gara di andata, finita 4-2 per la Samb (11′ Eusepi, 15′ Deme, 28′ Eusepi su rig., 58′ Guerra, 73′ Zoboletti, 96′ Iaiunese).

ARBITRO – Gioele Iacobellis di Pisa

ASSISTENTI – Filippo Pignatelli di Viareggio e Pierpaolo Carella di L’Aquila

QUARTO UFFICIALE – Gianmarco Vailati di Crema

OPERATORE FVS – Vincenzo Russo di Nichelino

FVS, LA NOVITA’ DEL CAMPIONATO – Grossa e importante: gli arbitri avranno un supporto video chiamato Football Video Support (FVS). E’ una specie di Var, ma non è ‘Var’ o ‘Var Light’ o ‘Var a chiamata’: sarà solo FVS.

LE REGOLE – Ogni squadra ha a disposizione 2 richieste di FVS a partita e lo può fare solo attraverso l’allenatore, che ha 2 cards in tasca da consegnare al 4° uomo: se dopo la verifica l’allenatore ha ragione, la card gli viene restituita. Altrimenti, la perde.

Può essere il capitano o un altro giocatore a richiamare l’attenzione dell’arbitro o dell’allenatore, facendo roteare in aria l’indice. Poi comunque sarà l’allenatore a chiamare il 4° uomo e l’arbitro per fermare il gioco e procedere al check-video.

La chiamata va fatta nell’immediatezza dell’azione incriminata, prima che il gioco riprenda: la FVS funziona, in questo, come la Var.

Se la chiamata viene fatta con il pallone in gioco, l’arbitro deve fermarlo in ‘zona neutra’.

Ci sarà una postazione con monitor (quasi sempre tra le panchine), con una tenda protettiva e un addetto a gestire le immagini, che sarà un guardalinee (assistente) della Can C: a visionare le immagini andrà sempre l’arbitro con il 4° uomo e basta.

SOLO IN 4 CASI – Come per la Var, la FVS si usa solo per 4 casi: 1) I gol: si verificano le eventuali irregolarità, compresi i fuorigioco. 2) I rigori: è fallo o no? E’ dentro o fuori area? 3) I cartellini: è giallo o rosso diretto o viceversa. 4) Scambio di identità per una sanzione.

DOPO OGNI GOL – Il 4° uomo rivede sempre l’azione per segnalare eventuali irregolarità all’arbitro: in questo caso (solo in questo) l’allenatore non deve presentare la card, a meno che non sia convinto del check del 4° uomo e non voglia far intervenire lo stesso l’arbitro.