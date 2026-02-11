Frane, Pichetto “Sistema Integrato Monitoraggio sarebbe stato utile a Niscemi”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione l’Italia si dota di un avanzamentotecnologico di grande valore: una certezza in più per la sicurezza ambientale in ogni sua declinazione”. Con questo sistema “probabilmente, si sarebbe monitorato uno smottamento in corso e, quindi, il principio della frana” di Niscemi. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, a Roma.

