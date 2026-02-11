IN EVIDENZA

Frane, Pichetto “Sistema Integrato Monitoraggio sarebbe stato utile a Niscemi”

Feb 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Con il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione l’Italia si dota di un avanzamento
tecnologico di grande valore: una certezza in più per la sicurezza ambientale in ogni sua declinazione”. Con questo sistema “probabilmente, si sarebbe monitorato uno smottamento in corso e, quindi, il principio della frana” di Niscemi. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, a Roma.

