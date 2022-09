Il club Ferrari di Alessandria organizza un evento rosso a Castelnuovo Belbo domenica 2 ottobre

Scuderia Ferrari Club Alessandria allarga i propri orizzonti e si sposta nell’astigiano: per domenica 2 ottobre ha organizzato un evento Ferrari a Castelnuovo Belbo

IL PROGRAMMA

Alle 10 arrivo in piazza del Comune, operazioni di iscrizione e colazione di benvenuto al “Bar dei Lovi”.

per il “Tour delle Colline” (patrimonio Unesco) con arrivo alla “Cantina Araldica” di Castelboglione (aperitivo di benvenuto) Alle 13 pranzo al ristorante “La Piccola Torre” nella tenuta “La Romana” di Nizza Monferrato.

LE PAROLE

“Sarà l’occasione per ritrovarsi tra molti amici, ma ci sarà anche la possibilità per gli appassionati – ha spiegato Franco Giuliani, presidente del club Ferrari alessandrino – di vedere sfilare una trentina di splendide Ferrari stradali: ci saranno infatti Testarossa, F8 tributo, 488 pista, California, F430, F430 spider, F355, 599 Gt: tutti riceveranno un kit di benvenuto “griffato” 958 Santero che è una presenza costante al nostro fianco. Come già accaduto per altri nostri raduni, ci saranno gli amici del Ducati Club Alessandria a garantire la sicurezza sulle strade, con loro i soci del Motoclub New Castle di Castelnuovo Belbo a fornirci un concreto aiuto e filmeranno tutto il raduno coi droni”.

INFO

Franco Giuliani 339 8567897 – [email protected]