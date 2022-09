‘Ruote nella Storia 2022’: giro ‘Moturistico’ guidato per la via Julia Augusta, da Alessandria ad Acqui Terme con transito sul ponte Bormida di Spigno

“RUOTE NELLA STORIA” è un raduno che offre ai possessori di veicoli d’epoca nuove occasioni di incontro ei divertimento, proponendo giornate alla scoperta di affascinanti borghi italiani all’insegna dello “slow driving”.

GLI ORGANIZZATORI

L’Automobile Club Alessandria, in collaborazione con il Club ACI Storico e col patrocinio dei comuni di Alessandria, Acqui Terme e Spigno Monferrato, ha organizzato per il domenica 2 ottobre 2022 la II edizione locale di ‘Ruote nella Storia’. Realizzato nel rispetto di un format nazionale, si svolge in modalità turistico-culturale, senza velleità agonistiche, e promuove il motorismo storico.

LA TAPPA ALESSANDRINA

Si svolgerà domenica 2 ottobre 2022 , con un programma culturale, storico, artistico e gastronomico che porterà i partecipanti a guidare i propri mezzi d’epoca o di interesse storico, negli spettacolari e suggestivi percorsi piemontesi. L’itinerario prevede il raduno ad Alessandria (piazza Madre Teresa di Calcutta, vicino all’ACI) e andranno verso Acqui Terme sulla via Julia Augusta.

Poi si giungerà a Spigno Monferrato dove sarà possibile transitare con i veicoli su un ponte del ‘200 perfettamente conservato e regolarmente percorribile.