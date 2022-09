Previsioni del tempo

Il tempo per oggi venerdì 30 settembre vedrà cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi su tutta la regione. Nella prima parte della giornata saranno possibili dei brevi anche sé localmente intensi rovesci o temporali specie nella parte centro-meridionale (astigiano e parte dell’Alessandrino). Nel corso della giornata saranno possibili altri rovesci a carattere sparso in attenuazione in serata.

Nella giornata di sabato inizialmente qualche velatura o nube di passaggio, addensamenti più compatti lungo i rilievi, precipitazioni assenti se non sporadiche nevicate ad alta quota sulle creste di confine.

La giornata di domenica sarà quella più stabile, cieli prevalentemente soleggiato e precipitazioni assenti, per quanto riguarda il lato termico temperature stazionarie o in lieve calo tra domani e sabato, leggero aumento specie nelle massime nella giornata di domenica.

La tendenza poi alla settimana a venire è a un ripristino delle condizioni atmosferiche con sole e temperature in aumento.

Manuel Atzori