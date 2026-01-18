Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura & Eventi Curiosità

“Dalla radio alla stampa”, nuova rubrica storica e culturale on line, per la serie ‘La mia cara Alessandria’

L’iniziativa intende dare forma scritta e maggiore durata a racconti e riflessioni nati in ambito radiofonico, trasformandoli in testi pensati per la consultazione, la lettura e la condivisione, anche in contesti culturali e accademici. I contributi vengono pubblicati sia sul sito del curatore, l’ex-sindaco Piercarlo Fabbio, sia su Academia.edu. La rubrica affianca, senza sostituirla, l’attività radiofonica, e si propone come contributo alla valorizzazione della storia urbana e della memoria locale.
Sono attualmente online le prime due uscite.

1) Ieri, oggi e domani dell’Archivio di Stato di Alessandria
Un testo dedicato agli 85 anni dell’Archivio di Stato di Alessandria, alla sua storia cittadina, ai bombardamenti del 1944 e al ruolo degli archivi come presidio di memoria civile.
Sito: http://www.fabbio.it/articoli/articolo.asp?id=3195
Academia.edu: https://www.academia.edu/145854405/

2) Maschere, soprannomi e memoria popolare ad Alessandria
Un percorso nella tradizione orale e nei personaggi della città, a partire dal volume ‘Fogli sparsi di memorie alessandrine‘ di Piero Teseo Sassi e Nicolò Bellantone, per riflettere sul rapporto tra linguaggio, identità e memoria collettiva.
Sito: http://www.fabbio.it/articoli/articolo.asp?id=3196
Academia.edu: https://www.academia.edu/145899382/

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

