Attualità Alessandrina Calcio Sport

La Next Gen di Brambilla non si ferma più: battuto 1-0 l’Ascoli, squadra sesta

DiRaimondo Bovone

Gen 17, 2026 , , , , , , , ,
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

La Juve Next Gen di Massimo Brambilla non si ferma più: terza vittoria di fila e serie positiva allungata a 8 partite. Ora la classifica dice 6° posto a 30 punti, mentre l’Ascoli (2^ sconfitta nel 2026) resta al 3° posto a quota 37. Vittoria sofferta per i torinesi, con l’Ascoli dominante nel primo tempo e più volte vicino al gol con Silipo, D’Uffizi e Chakir, occasioni bilanciate solo da un bel destro di Pedro che ha sfiorato il palo. Padroni di casa micidiali in contropiede nella ripresa, in gol con l’assist verticale di Cudrig per Guerra, che ha infilato il portiere in uscita, e poi vicini al raddoppio con Cudrig e Okoro.
Giallo finale: pareggio dell’Ascoli al 99’, l’arbitro ha annullato subito per fallo di Gori sul portiere. Ma poi il controllo FVS, automatico sui gol, si è allungato, confermando la decisione. Fischio finale al 105’.

JUVENTUS NEXT GEN-ASCOLI 1-0
GOL: Guerra (JNG) al 21’ s.t.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Pedro, F. Scaglia, Gil; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Guerra, Anghelè (dal 43’ s.t. Pagnucco.); Okoro (dal 40’ s.t. Deme). PANCHINA: Bruno, Fuscaldo, Macca, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Makiobo, Mazur, Martinez, Perotti, Turco. All.: Brambilla
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Pagliai, Curado, Nicoletti, Guiebre; Bando (dal 32’ s.t. Oviszach), Milanese (dal 25’ s.t. Galuppini); Silipo (dal 25’ s.t. Palazzino), Rizzo Pinna (dal 26’ s.t. Ndoj), D’Uffizi; Chakir (dal 25’ s.t. Gori). :PANCHINA: Brzan, Barosi, Corazza, Cozzoli, Rizzo, Zagari. All.: Agostinone (Tomei squalificato)

La postazione FVS allo stadio Moccagatta (foto Paolo Baratto)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Sport

Sci, Coppa del Mondo: prima vittoria di Nicol Delago nella libera di Tarvisio

Gen 17, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Agricoltura: CIA manifesta a Strasburgo il 20 gennaio contro l’accordo UE-Mercosur

Gen 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Il passaggio della fiamma olimpica ieri a Tortona

Gen 17, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, i consumi di elettricità superano i 10 trilioni di kwh nel 2025

Gen 17, 2026
TOP NEWS

L’Inter non si ferma e passa a Udine, decide capitan Lautaro

Gen 17, 2026
IN EVIDENZA

Sequestrata cocaina per oltre 1 milione di euro nel Cosentino, cinque in manette

Gen 17, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

La Next Gen di Brambilla non si ferma più: battuto 1-0 l’Ascoli, squadra sesta

Gen 17, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x