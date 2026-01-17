La Next Gen di Brambilla non si ferma più: battuto 1-0 l’Ascoli, squadra sesta

La Juve Next Gen di Massimo Brambilla non si ferma più: terza vittoria di fila e serie positiva allungata a 8 partite. Ora la classifica dice 6° posto a 30 punti, mentre l’Ascoli (2^ sconfitta nel 2026) resta al 3° posto a quota 37. Vittoria sofferta per i torinesi, con l’Ascoli dominante nel primo tempo e più volte vicino al gol con Silipo, D’Uffizi e Chakir, occasioni bilanciate solo da un bel destro di Pedro che ha sfiorato il palo. Padroni di casa micidiali in contropiede nella ripresa, in gol con l’assist verticale di Cudrig per Guerra, che ha infilato il portiere in uscita, e poi vicini al raddoppio con Cudrig e Okoro.

Giallo finale: pareggio dell’Ascoli al 99’, l’arbitro ha annullato subito per fallo di Gori sul portiere. Ma poi il controllo FVS, automatico sui gol, si è allungato, confermando la decisione. Fischio finale al 105’.

JUVENTUS NEXT GEN-ASCOLI 1-0

GOL: Guerra (JNG) al 21’ s.t.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Pedro, F. Scaglia, Gil; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Guerra, Anghelè (dal 43’ s.t. Pagnucco.); Okoro (dal 40’ s.t. Deme). PANCHINA: Bruno, Fuscaldo, Macca, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Makiobo, Mazur, Martinez, Perotti, Turco. All.: Brambilla

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Pagliai, Curado, Nicoletti, Guiebre; Bando (dal 32’ s.t. Oviszach), Milanese (dal 25’ s.t. Galuppini); Silipo (dal 25’ s.t. Palazzino), Rizzo Pinna (dal 26’ s.t. Ndoj), D’Uffizi; Chakir (dal 25’ s.t. Gori). :PANCHINA: Brzan, Barosi, Corazza, Cozzoli, Rizzo, Zagari. All.: Agostinone (Tomei squalificato)

La postazione FVS allo stadio Moccagatta (foto Paolo Baratto)