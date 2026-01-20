Torna la lirica al Teatro Alessandrino: alle 21 di venerdì 6 marzo “La Traviata”, con la regia di Massimo Bagliani
LA TRAVIATA – Opera lirica di Giuseppe Verdi
La Traviata è una delle opere più famose e belle di Giuseppe Verdi, fu rappresentata il 6 marzo 1853 a Venezia. Il libretto scritto da Francesco Maria Piave è tratto dal testo teatrale “La signora delle camelie”, scritta da Alexandre Dumas figlio; quest’opera verdiana, assieme a “Il trovatore” e a “ Rigoletto” fa parte della cosiddetta “trilogia popolare“.
NOTE – la Traviata risulta ogni anno l’opera più rappresentata al mondo. Nella stagione 2018/2019 fu messa in scena 1.270 volte, dagli USA al Giappone, dal Regno unito all’Australia.
Articoli correlati
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti