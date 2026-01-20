Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Torna la lirica al Teatro Alessandrino: alle 21 di venerdì 6 marzo “La Traviata”, con la regia di Massimo Bagliani

LA TRAVIATA – Opera lirica di Giuseppe Verdi
Libretto Francesco Maria Piave – Con l’Orchestra delle Terre Verdiane – Direttore d’orchestra Stefano Giaroli – il Coro dell’Opera di Parma – Scene e costumi Fantasia in Re – Regia Massimo Bagliani

La Traviata è una delle opere più famose e belle di Giuseppe Verdi, fu rappresentata il 6 marzo 1853 a Venezia. Il libretto scritto da Francesco Maria Piave è tratto dal testo teatrale “La signora delle camelie”, scritta da Alexandre Dumas figlio; quest’opera verdiana, assieme a “Il trovatore” e a “ Rigoletto” fa parte della cosiddetta “trilogia popolare“.
Le arie della Traviata, come “Libiamo nei lieti calici “- “Sempre libera” ed altre, sono diventate vere e proprie icone dell’opera lirica e sono amate in tutto il mondo per la loro bellezza e il loro potere emotivo.  Lasciatevi incantare da queste melodie indimenticabili e meravigliose ed immergetevi nell’affascinante mondo de La Traviata.

NOTE – la Traviata risulta ogni anno l’opera più rappresentata al mondo. Nella stagione 2018/2019 fu messa in scena 1.270 volte, dagli USA al Giappone, dal Regno unito all’Australia.
Questo è il 5° anno che Bagliani, coadiuvato dal proprietario del teatro Alessandrino, Paolo Pasquale, porta in scena un opera lirica; dopo ‘Barbiere di Siviglia’, ‘Rigoletto’, ‘Tosca’ e ‘La Boheme’, ecco ‘La Traviata’.
La regia dell’attor nostro Massimo Bagliani è rispettosa della tradizione e si concentra sulle emozioni dei personaggi, con un attenzione particolare alla vocalità e alla musica.
L’opere ‘La Traviata’ si avvale del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Info biglietti alla cassa del teatro Alessandrino tutti i giorni tranne i festivi dalle ore 17 alle ore 19 oppure su ticketone e www.teatroalessandrino.it

