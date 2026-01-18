ACLI: nuove regole per richiedere la cittadinanza italiana

La Legge n.74/2025 ha introdotto limiti più stringenti per la trasmissione ‘iure sanguinis’, per cui il genitore italiano (anche naturalizzato) di un figlio nato all’estero e con altra cittadinanza, non trasmette automaticamente la cittadinanza italiana, a meno che non si possano dimostrare determinati requisiti.

Per la cittadinanza per concessione l’interessato deve dimostrare un periodo di residenza effettiva e continuativa in Italia, pari a 10 anni, avere redditi sufficienti per il suo mantenimento e quello dei familiari, la conoscenza della lingua italiana e l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.

Il cittadino straniero che presenta domanda di cittadinanza per matrimonio deve dimostrare i 2 anni di residenza legale in Italia con il coniuge italiano, dalla data del matrimonio o dalla data sua naturalizzazione.

I cittadini stranieri nati in Italia possono richiedere la cittadinanza al compimento dei 18 anni, entro un anno, presentando la domanda corredata dalla documentazione attestante la residenza continuativa dalla nascita presso l’Ufficio Cittadinanza del Comune residenza.

