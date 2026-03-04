Servizio Civile: 45 posti nella cooperazione per 18-28enni in provincia di Alessandria, Asti e Cuneo

L’iniziativa è dedicata ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle 14 dell’8 aprile 2026. Confcooperative Piemonte Sud partecipa con 3 progetti attivi su tutto il territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, mettendo a disposizione 45 posti complessivi. Anche quest’anno, per i giovani tra i 18 e i 28 anni, la cooperazione si conferma un’opportunità concreta di crescita personale e professionale attraverso un’esperienza formativa articolata in 3 percorsi: “Semi di comunità”, progetto per il benessere e l’inclusione sociale di minori, famiglie e soggetti fragili; “Orizzonti possibili” è dedicato a disabili o disagiati, ampliando le occasioni di supporto personalizzato per favorire la partecipazione attiva alla vita di comunità; “Insieme per crescere” si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei minori e delle famiglie, contrastando il disagio con percorsi per favorire il dialogo sociale, l’inclusione e le discriminazioni.

INFO – Presentare le candidature entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026 tramite questo link: https://domandaonline.serviziocivile.it. I progetti si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 e avranno una durata di 12 mesi. I volontari riceveranno un compenso mensile di € 519,47, a fronte di un monte annuale di 1.145 ore distribuito su 5 giorni settimanali.

Dettagli singoli progetti sul sito: www.serviziocivile.coop

Referente Roberta Rallo – tel: 0171-1451711 – cell.: 334-6235617- email: [email protected]