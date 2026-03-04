Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA Under 30

Servizio Civile: 45 posti nella cooperazione per 18-28enni in provincia di Alessandria, Asti e Cuneo

DiRaimondo Bovone

Mar 4, 2026 , , , , , , , , , ,

L’iniziativa è dedicata ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle 14 dell’8 aprile 2026. Confcooperative Piemonte Sud partecipa con 3 progetti attivi su tutto il territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, mettendo a disposizione 45 posti complessivi. Anche quest’anno, per i giovani tra i 18 e i 28 anni, la cooperazione si conferma un’opportunità concreta di crescita personale e professionale attraverso un’esperienza formativa articolata in 3 percorsi: “Semi di comunità”, progetto per il benessere e l’inclusione sociale di minori, famiglie e soggetti fragili; “Orizzonti possibili” è dedicato a disabili o disagiati, ampliando le occasioni di supporto personalizzato per favorire la partecipazione attiva alla vita di comunità; “Insieme per crescere” si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere dei minori e delle famiglie, contrastando il disagio con percorsi per favorire il dialogo sociale, l’inclusione e le discriminazioni.

INFO – Presentare le candidature entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026 tramite questo link: https://domandaonline.serviziocivile.it. I progetti si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 e avranno una durata di 12 mesi. I volontari riceveranno un compenso mensile di € 519,47, a fronte di un monte annuale di 1.145 ore distribuito su 5 giorni settimanali.
Dettagli singoli progetti sul sito: www.serviziocivile.coop
Referente Roberta Rallo – tel: 0171-1451711 – cell.: 334-6235617- email: [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Traffico illecito di rifiuti, confisca per 204 milioni a imprenditori di Acerra

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Iran, Pedullà “Pietra tombale sul diritto internazionale”

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Ascolta e vivi, un aiuto per i bambini sordi del Sud del mondo

Mar 4, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Traffico illecito di rifiuti, confisca per 204 milioni a imprenditori di Acerra

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Iran, Pedullà “Pietra tombale sul diritto internazionale”

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Ascolta e vivi, un aiuto per i bambini sordi del Sud del mondo

Mar 4, 2026
IN EVIDENZA

Iran, Borchia “Privilegiare la via negoziale rispetto all’escalation militare”

Mar 4, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x