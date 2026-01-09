Attualità Alessandrina Costume & Società Curiosità Economia

Prestiti personali, scendono i tassi dei finanziamenti in Piemonte rispetto ad 1 anno fa. I numeri

DiRaimondo Bovone

Gen 9, 2026 , , , , , , ,

Nel 4° trimestre del 2025, secondo l’Osservatorio di PrestitiOnline.it , anche il TAEG medio sulle cessioni del quinto per dipendenti privati è calato di 35 punti base rispetto al 2024. Il mercato dei finanziamenti in Italia continua a dimostrarsi in salute, grazie a condizioni di finanziamento più favorevoli offerte ai consumatori, soprattutto rispetto al recente passato. Se infatti lo stop ai tagli, deciso dalla Bce a partire da luglio, ha frenato la discesa dei tassi medi negli ultimi mesi, rispetto allo scorso anno i TAEG medi attuali risultano più favorevoli, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali e le cessioni del quinto per dipendenti privati.

In Piemonte si richiedono soprattutto liquidità e consolidamento. Importi richiesti: a Verbania le somme più alte, a Biella le più basse. Cessioni del quinto: la maggior parte dei richiedenti in Piemonte è dipendente privato. A Verbania l’età media dei richiedenti più alta, ad Asti i più giovani.

IL CONFRONTO FRA PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO NELLE PROVINCE –
ALESSANDRIA – prestiti: importo medio 10.602 euro – durata media 5,5 anni – età media 44,3 anni – cessione del quinto: importo richiesto 21.992 euro – durata media 7,7 anni – età media 48,9 anni.
ASTI – prestiti: importo medio 11.122 euro – durata media 5,7 anni – età media 41,3 anni – cessione del quinto: importo richiesto 13.039 euro – durata media 4,2 anni – età media 40 anni.
BIELLA – prestiti: importo medio 9.800 euro – durata media 5,2 anni – età media 46,3 anni – cessione del quinto: importo richiesto 18.699 euro – durata media 9,5 anni – età media 51,8 anni.
CUNEO – prestiti: importo medio 11.787 euro – durata media 5,5 anni – età media 42,7 anni – cessione del quinto: importo richiesto 14.039 euro – durata media 7,3 anni – età media 53,7 anni.
NOVARA – prestiti: importo medio 11.906 euro – durata media 5,4 anni – età media 44,4 anni – cessione del quinto: importo richiesto 19.307 euro – durata media 7,9 anni – età media 50,7 anni.
TORINO – prestiti: importo medio 13.124 euro – durata media 5,8 anni – età media 44,2 anni – cessione del quinto: importo richiesto 20.230 euro – durata media 8,3 anni – età media 50,7 anni.
VERBANIA – prestiti: importo medio 14.293 euro – durata media 5,9 anni – età media 46,7 anni – cessione del quinto: importo richiesto 29.272 euro – durata media 8 anni – età media 55,8 anni.
VERCELLI – prestiti: importo medio 14.156 euro – durata media 5,9 anni – età media 45 anni – cessione del quinto: importo richiesto 17.621 euro – durata media 8,5 anni – età media 47,5 anni.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Economia Video

ISEE: come cambia il calcolo nel 2026

Gen 9, 2026
Attualità Cultura & Eventi Curiosità IN EVIDENZA

Treccani: ecco le nuove parole del 2025

Gen 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Gen 9, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Curiosità Economia

Prestiti personali, scendono i tassi dei finanziamenti in Piemonte rispetto ad 1 anno fa. I numeri

Gen 9, 2026 Raimondo Bovone
Economia Video

ISEE: come cambia il calcolo nel 2026

Gen 9, 2026
Attualità Cultura & Eventi Curiosità IN EVIDENZA

Treccani: ecco le nuove parole del 2025

Gen 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Gen 9, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x