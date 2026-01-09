Prestiti personali, scendono i tassi dei finanziamenti in Piemonte rispetto ad 1 anno fa. I numeri

Nel 4° trimestre del 2025, secondo l’Osservatorio di PrestitiOnline.it , anche il TAEG medio sulle cessioni del quinto per dipendenti privati è calato di 35 punti base rispetto al 2024. Il mercato dei finanziamenti in Italia continua a dimostrarsi in salute, grazie a condizioni di finanziamento più favorevoli offerte ai consumatori, soprattutto rispetto al recente passato. Se infatti lo stop ai tagli, deciso dalla Bce a partire da luglio, ha frenato la discesa dei tassi medi negli ultimi mesi, rispetto allo scorso anno i TAEG medi attuali risultano più favorevoli, soprattutto per quanto riguarda i prestiti personali e le cessioni del quinto per dipendenti privati.

In Piemonte si richiedono soprattutto liquidità e consolidamento. Importi richiesti: a Verbania le somme più alte, a Biella le più basse. Cessioni del quinto: la maggior parte dei richiedenti in Piemonte è dipendente privato. A Verbania l’età media dei richiedenti più alta, ad Asti i più giovani.

IL CONFRONTO FRA PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO NELLE PROVINCE –

ALESSANDRIA – prestiti: importo medio 10.602 euro – durata media 5,5 anni – età media 44,3 anni – cessione del quinto: importo richiesto 21.992 euro – durata media 7,7 anni – età media 48,9 anni.

ASTI – prestiti: importo medio 11.122 euro – durata media 5,7 anni – età media 41,3 anni – cessione del quinto: importo richiesto 13.039 euro – durata media 4,2 anni – età media 40 anni.

BIELLA – prestiti: importo medio 9.800 euro – durata media 5,2 anni – età media 46,3 anni – cessione del quinto: importo richiesto 18.699 euro – durata media 9,5 anni – età media 51,8 anni.

CUNEO – prestiti: importo medio 11.787 euro – durata media 5,5 anni – età media 42,7 anni – cessione del quinto: importo richiesto 14.039 euro – durata media 7,3 anni – età media 53,7 anni.

NOVARA – prestiti: importo medio 11.906 euro – durata media 5,4 anni – età media 44,4 anni – cessione del quinto: importo richiesto 19.307 euro – durata media 7,9 anni – età media 50,7 anni.

TORINO – prestiti: importo medio 13.124 euro – durata media 5,8 anni – età media 44,2 anni – cessione del quinto: importo richiesto 20.230 euro – durata media 8,3 anni – età media 50,7 anni.

VERBANIA – prestiti: importo medio 14.293 euro – durata media 5,9 anni – età media 46,7 anni – cessione del quinto: importo richiesto 29.272 euro – durata media 8 anni – età media 55,8 anni.

VERCELLI – prestiti: importo medio 14.156 euro – durata media 5,9 anni – età media 45 anni – cessione del quinto: importo richiesto 17.621 euro – durata media 8,5 anni – età media 47,5 anni.