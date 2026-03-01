Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria batte 3-1 Palau e sale al 3° posto in classifica

Vittoria importante per l’Acrobatica Alessandria Volley che ieri, al PalaCima, ha superato Capo d’Orso Palu 3-1 (23-25, 25-19, 25-20, 25-23) dopo una partita di altissimo livello tecnico, molto tirata come dicono i parziali, in cui è emerso l’alto valore delle due compagini, dotate di importanti individualità.

CLASSIFICA DOPO 17 GIORNATE: Florens Vigevano 45; Garlasco 43; Acrobatica Alessandria 38; Villa Cortese 37; Mondovì 36; Palau 31, Bellusco 27; Cogne 20; Cus Torino 19; Cagliari 14; Novara e Parella 13; Chieri 12; Volpiano 9. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

Foto Paolo Baratto

LA PARTITA – 1° SET – Parte forte Palau che va 5-0 e poi 12-10. Rimonta alessandrina quasi completata fino al vantaggio 22-19, ma poi in una nuova striscia positiva delle sarde ha chiuso 23-25.

2° SET – Alessandria ha voglia di vincere e scatta subito avanti, ma Palau non molla e si arriva 10-10. Nuovo strappo delle locali con una sequenza di 5 punti consecutivi, mantenuti fino al termine, che le vede pareggiare il conto set grazie con il 25-19 finale.

3° SET – Inizio favorevole per le ragazze dell’Acrobatica, con le ospiti sarde ad inseguire. Piano piano le ragazze di Napolitano macinano punti e tengono il vantaggio, chiudendo la frazione 25-20.

4° SET – Alessandrine scariche e ospiti vogliose di rimonta: Palau prende il comando e sale 14-9. Le ragazze alessandrine, sostenute dal pubblico, non ci stanno e vanno e vanno a prendersi la partita. Sotto di 6 punti, sono arrivate 17-17 e poi 22-19, tenendo il vantaggio fino alla fine con la chiusura sul 25-23.

Foto Paolo Baratto

LE PAROLE – Così coach Napolitano al termine della gara: “Sono 3 punti importantissimi, ma ancora più importante è la prestazione. Palau ha giocato molto bene, noi siamo stati bravi a tirarci fuori dalle situazioni complicate e lo abbiamo fatto di squadra. Quando questo avviene, c’è grande soddisfazione perché raccogli il frutto del lavoro fatto. Abbiamo sofferto in ricezione perché la squadra sarda serve in modo molto efficace, ma dalle difficoltà ne siamo venuti fuori insieme e questo un grande merito delle ragazze. Questa gara è stato uno spot molto bello per il volley”.

Foto Paolo Baratto