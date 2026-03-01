Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: quando rinnovare l'Assegno Ordinario di Invalidità?

Raimondo Bovone

Mar 1, 2026

L’Assegno Ordinario Invalidità è erogato dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in conseguenza di una infermità accertata di natura fisica o mentale. Possono presentare domanda le seguenti categorie: lavoratori dipendenti: lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti a fondi pensione sostitutivi e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria; iscritti alla Gestione separata.
L’Assegno ha durata triennale: al termine dei 3 anni, è possibile chiedere il rinnovo della prestazione, inviando in via telematica una nuova domanda entro la data di scadenza.
Dopo 3 riconoscimenti consecutivi l’Assegno diventa definitivo, fermo restando la facoltà dell’INPS di avviare una revisione.
Se la domanda di rinnovo è presentata nei 120 giorni dopo termine di fruizione, l’Assegno potrà essere confermato ma avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

