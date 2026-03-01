Venerdì 13 marzo al Teatro Alessandrino ‘Cuore Non Stop’, serata per i 30 anni di Cardiochirurgia

La Cardiochirurgia dell’Ospedale Universitario di Alessandria, diretta oggi da Andrea Audo, nel 2026 celebra 30 anni di attività, con 20.000 interventi a cuore aperto e migliaia di storie di cura e di vita che si intrecciano con la crescita della sanità alessandrina. In questo contesto è nata “Cuore Non Stop”, iniziativa in programma il 13 marzo che unirà formazione, sensibilizzazione e solidarietà, per valorizzare il cammino compiuto sostenendo la ricerca che guarda al futuro.

La giornata, organizzata da Solidal per la Ricerca e Ospedale, con il patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Alessandria e il contributo del Comune e di alcune aziende del territorio, culminerà alle ore 20.30 al Teatro Alessandrino con l’evento benefico che intende valorizzare l’eccellenza clinica e umana di una équipe che, nel corso di tre decenni, ha contribuito in modo significativo al progresso della cardiochirurgia italiana e internazionale.

La serata sarà strutturata come un viaggio nel tempo, capace di intrecciare scienza, emozione e impegno civile, in cui la ricerca sanitaria rappresenta il filo conduttore che unisce passato, presente e futuro, quale strumento fondamentale per migliorare continuamente la qualità delle cure. Si alterneranno momenti di spettacolo, testimonianze e racconti di pazienti che hanno segnato il percorso della Cardiochirurgia dell’AOU di Alessandria, attraverso storie di rinascita e di speranza.

Di grande rilievo gli ospiti: MICHELE BRAVI, ad Alessandria dopo la sua presenza al Festival di Sanremo 2026, AMARA, cantautrice e autrice tra le più apprezzate della scena italiana, JACOPO CARLINI, pianista e tastierista tra i più attivi nel panorama pop nazionale, poi BEPPE BERGOMI, FABIO CARESSA e REGINA BARESI che presteranno le loro voci al racconto delle storie dei pazienti.

A presentare la serata sarà ANTONELLA CLERICI, volto storico della TV italiana, che ha scelto di sostenere l’iniziativa con la sua partecipazione. Al suo fianco ci sarà GIANMAURIZIO FODERARO, dirigente RAI e cittadino onorario di Alessandria, anche lui a titolo gratuito, che testimonia la vicinanza di Rai Isoradio all’iniziativa.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto a Solidal per la Ricerca a sostegno del progetto “Cuore Non Stop”, dedicato allo sviluppo e alla validazione di un’innovativa tecnica di rianimazione e assistenza al circolo nei pazienti colpiti da arresto cardiaco, basata su un sistema di venting del ventricolo sinistro.

I biglietti della serata sono disponibili su TicketOne (https://www.ticketone.it/event/cuore-non-stop-teatro-alessandrino-21356149/) e acquistabili anche presso la cassa del Teatro Alessandrino (via Verdi 12), aperta dalle ore 17 alle ore 19, esclusi domenica e festivi. I prezzi partono dai 20 euro in Galleria, fino ai 35 e 50 euro in plate (Under 16 10 euro). (https://www.teatroalessandrino.it/cuore-non-stop-evento-benefico/).

L’ingresso del Teatro Alessandrino