“Grignolino: il nobile ribelle”, evento sul vino, a Grazzano Badoglio da sabato 11 a lunedì 13 marzo

La tre giorni si svolgerà nei locali delle ex scuole di via IV Novembre 15 con questi orari: sabato 11-19, domenica 11-18, lunedì 11-17. Ci saranno 129 etichette in assaggio, 108 produttori di Astigiano, Monferrato Casalese e Monferace, con 3 Masterclass di approfondimento.

La parte ristorativa sarà affidata a ristorante Silos, cucina sincera di Torino, che studierà piatti per sperimentare i diversi abbinamenti possibili con il grignolino, vino dalla grande versatilità.

Note sul Grignolino

È stato definito in tanti modi: ribelle, selvatico, anarchico, testabalorda. Un tempo accompagnava i più raffinati menù delle Casate Reali, primi in Savoia, ma i suoi tannini spiccati gli conferiscono un carattere un po’ spigoloso ma anche la capacità di invecchiare bene.

La produzione oggi è attorno ai 2 milioni e mezzo di bottiglie: cresce del 3% la doc Grignolino d’Asti e supera il milione di bottiglie, bene la doc Grignolino del Monferrato Casalese con circa 435.000 bottiglie. Anche la doc Piemonte Grignolino supera il milione di bottiglie con un 7,3% in più rispetto al 2021.

Info

Cell: +39 339 7552481

Email: [email protected]

Web: www.ishock.it