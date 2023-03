Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati.

Andiamo a vedere il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 10 marzo – Cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi al mattino, maggiori schiarite nel corso della giornata a partire dalle zone pedemontane. Addensamenti più corposi sulle Alpi occidentali di confine, precipitazioni in prevalenza di debole entità sulla fascia alpina, localmente moderate o forti sulle Alpi occidentali specie sul versante estero, possibili brevi piovaschi sulle pianure adiacenti, ma con tendenza alla cessazione in serata. Attese forti nevicate sulle creste alpine di confine con possibili fiocchi sui versanti italiani a partire dai 1500/1600m. Ventilazione debole variabile da nord sulle Alpi, in intensificazione nel corso della giornata anche sulle pianure per rinforzi di Föhn, temperature stazionarie le massime che saranno intorno ai 20º, in diminuzione le minime.

Sabato 11 marzo – Cieli sereni o poco nuvolosi di primo mattino, nuvolosità più compatta sulle Alpi. Deboli nevicate sulla fascia alpina di confine, moderate o forti sui crinali esteri a partire dai 1600m. Ventilazione forte nordoccidentale sulle Alpi, moderati tra nord e nord-ovest altrove. Temperature in generale stazionarie le minime, in lieve aumento le massime con punte di 21/22º.

Domenica 12 marzo – Cieli sereni o poco nuvolosi con addensamenti più compatti sulle Alpi. Deboli nevicate sulle Alpi nordoccidentali di confine al mattino oltre i 1700m, ventilazione moderata nordoccidentale al mattino sulle Alpi, ma con tendenza a diminuire nel corso della giornata, in genere variabili ma di debole entità sulle pianure.

Prossima settimana – Non sono previsti grossi cambiamenti al momento, nessuna pioggia in vista, forse potrà intervenire un peggioramento intorno alla metà del mese, ma è da valutare.

Manuel Atzori