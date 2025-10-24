Attualità Alessandrina Costume & Società Cucina

Coldiretti: nuove tecniche di cottura per la cucina piemontese e monferrina di avanguardia

La cucina tradizionale piemontese, e quella monferrina in particolare, guarda al futuro sperimentando nuovi metodi di cottura, nuove attrezzature e nuovi macchinari. Questo il tema al centro del Corso di Formazione organizzato da INIPA Nord-Ovest all’Istituto Professionale Alberghiero di Acqui Terme, con protagonisti i cuochi contadini di Campagna Amica della provincia. I 3 approfondimenti, 6, 13 e 20 ottobre (21 ore totali), hanno puntato sulla realizzazione di primi piatti, secondi piatti e dolci tipici della tradizione monferrina, con la docenza dello Chef Fabio Todde.

Nel programma di formazione, i partecipanti hanno frequentato laboratori pratici dedicati a tecniche di preparazione in cucina, focus su singoli prodotti tipici della dieta mediterranea, sicurezza alimentare, presentazione delle ricette: dalla Bagna Cauda al coniglio ripieno, dal vitello tonnato ai Baci di Dama, solo per citarne alcuni. Un metodo che offre numerosi vantaggi, come il mantenimento dell’umidità, la concentrazione dei sapori, la migliore digeribilità e l’uniformità della cottura, ed è applicabile a quasi tutti gli alimenti. L’obiettivo della formazione è non solo quello di migliorare le competenze professionali, ma anche quello di rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori, sempre più attenti alla qualità e alla sostenibilità dei prodotti assieme al contatto diretto con la natura e il forte legame dei piatti con il territorio.

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “Qualità, tracciabilità, distintività, piatti a km zero e garanzia di trasparenza e sostenibilità sono stati i concetti fondamentali che hanno animato il corso, partendo dalle nuove tecniche di cottura, come quella a bassa temperatura costante (CBT) che usa buste sigillate a bagnomaria”.
Il direttore Roberto Bianco spiega: “Corsi di questo tipo servono a dare alle aziende nuovi strumenti per distinguersi, all’interno di un complesso produttivo legato a turismo ed accoglienza agrituristica che è diventato sempre di più un vero ambasciatore del Made in Italy”. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI – 27 ottobre, 3 e 10 novembre a Conzano, alla “Tenuta Vallone”, con la docenza di Stefania Grandinetti, su “Cucinare i piatti della tradizione e l’arte dell’impiattamento”;
17 e 24 novembre all’agriturismo “L’Orto dei Nonni” a Cavatore, sarà dedicato all’Arte Bianca, all’uso delle farine a km zero, a pane, pizza e altri prodotti da forno. 

