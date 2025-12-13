Il Piemonte con 2 spot su Rai e Mediaset per promuovere agroalimentare e turismo della neve

Il tappo che salta da una bottiglia di Alta Langa scatena la sinfonia di sapori di una tavola di Natale, imbandita con gli straordinari prodotti dell’agroalimentare piemontese. La frase è «Piemonte is. Eccellenza da gustare».

E l’ebbrezza di lanciarsi in una discesa con gli sci o lo snowboard, giù dalle vette innevate delle Alpi, per ritrovarsi nel calore di un calice e di una cena romantica a due passi dalle piste.

SPOT AGROALIMENTARE

SPOT NEVE – Per motivi contrattuali non disponibile fuori dai circuiti commerciali concordati.

Sono i 2 spot emozionali (20” ciascuno) voluti dall’assessore a Commercio, Agricoltura, Cibo e Turismo della Regione, Paolo Bongioanni, con cui il Piemonte promuove, per la prima volta, una massiccia campagna di comunicazione sui media nazionali per l’agroalimentare e il turismo sulla neve.

Entrambi saranno diffusi sulle reti Rai e Mediaset, programmati dal 7 dicembre; quello sull’agroalimentare proseguirà fino al 14 gennaio 2026, quello sulla neve addirittura fino a fine marzo 2026, coprendo l’intero periodo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina e della Coppa del Mondo di Sci alpino.

Ma non basta: i 2 spot saranno in circuito, dal 15 al 24 dicembre, anche sui monitor delle 14 Grandi Stazioni ferroviarie d’Italia con 150 passaggi giornalieri ciascuno.

LE PAROLE – Commenta l’assessore Bongioanni: «I prodotti dell’eccellenza enogastronomica e il turismo della neve sono due asset su cui il Piemonte ha una potenzialità enorme, ma sui mercati non è conosciuto come merita. Con questa massiccia campagna che non ha precedenti, voglio dare al Piemonte la visibilità e l’identità che merita rispetto ad altre Regioni, più presenti da tempo nella comunicazione promozionale. Abbiamo dalla nostra 2 fattori rilevanti: la curiosità che spinge i mercati a scoprire nuove mete, più l’enorme lavoro che stiamo compiendo a tutti i livelli. È solo l’inizio di una strategia promozionale strutturata».

L’assessore Bongioanni