La Marcia ad Alessandria con il campionato italiano 20 km, domenica 26 ottobre

DiRaimondo Bovone

Ott 24, 2025 , , , ,

Domenica prossima, 26 ottobre Alessandria sarà teatro del Campionato di Società di Marcia (C.D.S.) 5^ Prova: km 20 Sen/Pro M/F – km 20 Jun M/F e del Campionato Italiano Individuale Master: 20 Km M/F, che verranno disputati dalle ore 9 alle 13 circa nei pressi del Campo di Atletica in Alessandria.

Si tratta di un appuntamento di rilievo nazionale per la marcia su strada, promosso dalla Città di Alessandria e organizzato dall’A.S.D. Atletica Alessandria, con la collaborazione di “Alegas” e con il contributo di “Novacoop” e “3i Group”. Le competizioni si disputeranno su un circuito stradale di 1.000 metri che si snoderà nelle vie adiacenti al Campo di Atletica, in particolare via Moccagatta e via Galimberti. Si prevede la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da tutta Italia.
Nel corso della manifestazione si terranno all’interno del Campo di Atletica alcune gare di contorno che coinvolgeranno le categorie giovanili (12–15 anni), impegnate in prove di marcia e nei 3.000 metri di corsa.

