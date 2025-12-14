ACLI: i datori di lavoro domestico e i compiti di fine anno

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Con la conclusione dell’anno, i datori di lavoro domestico devono adempire a compiti per gestire correttamente il rapporto con la lavoratrice. A dicembre bisogna corrispondere alla lavoratrice uno stipendio aggiuntivo, la tredicesima che spetta a tutte, indipendentemente dalla paga e dalle ore lavorate. Se la lavoratrice è convivente, bisogna aggiungere l’importo sostitutivo di vitto e alloggio.
I contributi del 4° trimestre 2025 devono essere versati tra il 1° e il 10 gennaio 2026. Durante le festività natalizie, la lavoratrice potrebbe chiedere un periodo di vacanza.

Ogni anno chi lavora ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite. Se è convivente e non usufruisce di vitto e alloggio durante le ferie, ha diritto all’indennità sostitutiva.
Nei giorni festivi, la lavoratrice ha diritto al riposo retribuito, anche se non avrebbe lavorato in quelle giornate. Se lavora in un giorno festivo, bisogna retribuire la prestazione con una maggiorazione del
60%, oltre allo stipendio normale.

