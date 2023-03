Ben 2.000 visitatori a Casale per “Vinoso! Vini e Sapori del Gran Monferrato, Derthona, Gavi”

Grande successo per la prima edizione di “Vinoso! Vini e Sapori del Gran Monferrato, Derthona, Gavi” svolta al Castello di Casale Monferrato lo scorso fine settimana a cura della Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato.

Circa 2.000 visitatori hanno partecipato alla manifestazione, oltre 450 i calici venduti all’ingresso per le degustazioni. Soddisfatti i produttori (31) che hanno movimentato i due giorni di festa, provenienti dai comuni afferenti alla Strada che unisce le zone di Casale Monferrato, Acqui Terme e Ovada, a cui si sono aggiunte anche alcune aziende delle zone di Tortona e Gavi.

Al taglio del nastro hanno partecipato varie autorità, tra cui il presidente della Strada Carlo Ricagni, il sindaco Federico Riboldi, il presidente di Alexala Roberto Cava, gli assessori regionali Vittoria Poggio (Turismo) e Marco Protopapa (Agricoltura e Cibo), oltre ai rappresentanti delle tre Enoteche Regionali.

Le parole

Commento di Ricagni: “Siamo soddisfatti del riscontro mostrato dalla prima iniziativa della nostra Strada, evento che sicuramente si ripeterà nel tempo, magari con formule diverse. Ringrazio i partecipanti e chi ci ha sostenuto; in particolare, la presenza degli Assessori regionali al Turismo e all’Agricoltura”.

Dichiarazione di Protopapa: “Abbiamo dato un segnale di unità del territorio alessandrino; la Strada sarà ampliata con l’inserimento delle aree di Tortona e Gavi. Le Strade regionali, insieme alle Enoteche, saranno sempre più il riferimento di promozione turistica”.

Affermazione di Poggio: “I dati turistici del Piemonte sono incoraggianti, anche per la provincia di Alessandria, e ci riportano a presenze di visitatori che superano quelle pre-pandemia”.

Conclusione di Riboldi: “Vinoso” non è stato solamente evento di aggregazione e promozione, ma un momento concreto di cooperazione tra territori come Gran Monferrato, Derthona e Gavi che hanno intrapreso un percorso comune di valorizzazione e sinergia”.