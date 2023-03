Ginnastica Ritmica: l’Eurogymnica Torino si qualifica per la ‘Final Six’ di fine aprile. Risultato storico

L’ultima tappa di regular season del Campionato Nazionale di ginnastica ritmica di Serie A1 – Trofeo San Carlo Veggy Good ha certificato l’accesso delle migliori squadre italiane alla Final Six in programma al Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini) di Torino il 29 e 30 aprile.

Grande festa e grande emozione in casa dell’Eurogymnica Torino che, conquistando il 6° posto assoluto, accede di diritto alle Final Six per la prima volta nella storia del club. E sarà una festa doppia, perché il team torinese sarà anche padrone di casa.

Le parole

Così il direttore sportivo Marco Napoli: “È stata una grandissima emozione. Quest’anno abbiamo investito tanto sulle atlete giovani, con obiettivi ambiziosi, ma centrare la finale è un’impresa straordinaria. La squadra ha dimostrato grande preparazione, frutto del lavoro di Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro. Nella ‘Final Six’ daremo il massimo e c’è grande voglia di fare del nostro meglio per organizzare l’evento”.

Le squadre finaliste

Insieme alla squadra torinese del presidente Luca Nurchi, a fine aprile si sfideranno per lo scudetto: Ginnastica Fabriano (90 punti), ASU di Udine (79), Motto Viareggio (77), Polisportiva Varese (67) e Armonia d’Abruzzo (59).

Info

È già possibile acquistare i biglietti scrivendo a [email protected] o accedendo al sito internet www.eurogymnica.com.

Biglietto intero: € 15,00 (sabato), € 20 (domenica)

biglietto ridotto (fino a 10 anni): € 10 – € 15