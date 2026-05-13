Attualità Alessandrina Cucina Eventi IN EVIDENZA

Ecco ‘Golosaria tra i Castelli’, sabato 16 e domenica 17 maggio in 43 paesi del Monferrato

DiRaimondo Bovone

Mag 13, 2026 , , , , , ,
Un momento della presentazione a Palatium Vetus

Sabato 16 e domenica 17 maggio, 43 paesi a cavallo fra le province di Asti e Alessandria apriranno le porte per un’edizione straordinaria di Golosaria tra i Castelli del Monferrato, giunta alla sua 20^ edizione. Dai grandi vini al Castello di Casale all’apertura del Castello di Cereseto, fino ad un ricco palinsesto d’arte e sapori, con la speciale preview a Quargnento dedicata a Gino Paoli e Ornella Vanoni.
Il tema scelto dal suo mentore e organizzatore, il giornalista Paolo Massobrio, è “Il Gusto, la Casa, le Colline”, scelto per celebrare una rinascita: la parola “casa” racchiude l’inversione di tendenza di forestieri che investono e di giovani che scelgono di restare sul territorio.
INFO – https://www.golosaria.it/it/monferrato-2026

VIDEO PRESENTAZIONE: https://www.swisstransfer.com/d/124de44b-9385-482d-85a7-e47a8af9ec88

Golosaria tra i castelli prenderà il via venerdì 15 maggio con una suggestiva preview a Quargnento dedicata a due pionieri tra i “Monferrini Metropolitani” cioè chi ha scelto il Monferrato come buen retiro: Gino Paoli e Ornella Vanoni. Il cuore espositivo sarà come sempre al Castello di Casale Monferrato, dove andrà in scena la Golosaria più conosciuta, quella che si materializza a novembre a Milano. I numeri di quest’anno raccontano un fermento unico: si calcolano oltre 14 rappresentazioni di arti varie e incontri, 21 mostre d’arte, musei e collezioni, 4 mercatini agroalimentari, 15 camminate naturalistiche, 5 attività per bambini e passeggiate per famiglie e ben 29 tra cene, pranzi e aperitivi in piazza organizzati dalle Pro Loco. Record anche per i 4 raduni (tra cui auto e moto storiche), cui si aggiunge l’originale incontro degli abitanti dell’immaginario comune di Trentacapre a Montiglio Monferrato.

Paolo Massobrio

CREDITI – Golosaria tra i castelli del Monferrato è realizzata con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Camera di Commercio di Alessandria-Asti e con il patrocinio delle Province di Alessandria e Asti, dei Comuni di Alessandria, Asti, Casale Monferrato e ATL Alexala.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Cronaca IN EVIDENZA Salute & Scienza

Hantavirus, il ministro Schillaci: “Per l’Italia rischio molto basso, ma noi siamo pronti”

Mag 13, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Mielerie Aperte: domenica 17 maggio alla scoperta degli apiari del territorio

Mag 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Libri Mostre

Biblioteca: da domani al 13 giugno la mostra ‘Caro nipotino, impara a memoria la Vispa Teresa’

Mag 13, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cucina Eventi IN EVIDENZA

Ecco ‘Golosaria tra i Castelli’, sabato 16 e domenica 17 maggio in 43 paesi del Monferrato

Mag 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: confiscati beni ad un esponente della ‘ndrangheta

Mag 13, 2026
Attualità Cronaca Video

Treviso: la Guardia di Finanza sequestra 11.000 litri di vino

Mag 13, 2026
Cronaca IN EVIDENZA Salute & Scienza

Hantavirus, il ministro Schillaci: “Per l’Italia rischio molto basso, ma noi siamo pronti”

Mag 13, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x