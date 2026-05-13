Ecco ‘Golosaria tra i Castelli’, sabato 16 e domenica 17 maggio in 43 paesi del Monferrato

Sabato 16 e domenica 17 maggio, 43 paesi a cavallo fra le province di Asti e Alessandria apriranno le porte per un’edizione straordinaria di Golosaria tra i Castelli del Monferrato, giunta alla sua 20^ edizione. Dai grandi vini al Castello di Casale all’apertura del Castello di Cereseto, fino ad un ricco palinsesto d’arte e sapori, con la speciale preview a Quargnento dedicata a Gino Paoli e Ornella Vanoni.

Il tema scelto dal suo mentore e organizzatore, il giornalista Paolo Massobrio, è “Il Gusto, la Casa, le Colline”, scelto per celebrare una rinascita: la parola “casa” racchiude l’inversione di tendenza di forestieri che investono e di giovani che scelgono di restare sul territorio.

INFO – https://www.golosaria.it/it/monferrato-2026

VIDEO PRESENTAZIONE: https://www.swisstransfer.com/d/124de44b-9385-482d-85a7-e47a8af9ec88

Golosaria tra i castelli prenderà il via venerdì 15 maggio con una suggestiva preview a Quargnento dedicata a due pionieri tra i “Monferrini Metropolitani” cioè chi ha scelto il Monferrato come buen retiro: Gino Paoli e Ornella Vanoni. Il cuore espositivo sarà come sempre al Castello di Casale Monferrato, dove andrà in scena la Golosaria più conosciuta, quella che si materializza a novembre a Milano. I numeri di quest’anno raccontano un fermento unico: si calcolano oltre 14 rappresentazioni di arti varie e incontri, 21 mostre d’arte, musei e collezioni, 4 mercatini agroalimentari, 15 camminate naturalistiche, 5 attività per bambini e passeggiate per famiglie e ben 29 tra cene, pranzi e aperitivi in piazza organizzati dalle Pro Loco. Record anche per i 4 raduni (tra cui auto e moto storiche), cui si aggiunge l’originale incontro degli abitanti dell’immaginario comune di Trentacapre a Montiglio Monferrato.

Paolo Massobrio

CREDITI – Golosaria tra i castelli del Monferrato è realizzata con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Camera di Commercio di Alessandria-Asti e con il patrocinio delle Province di Alessandria e Asti, dei Comuni di Alessandria, Asti, Casale Monferrato e ATL Alexala.