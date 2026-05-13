Mielerie Aperte: domenica 17 maggio alla scoperta degli apiari del territorio

Domenica 17 maggio torna l’appuntamento primaverile di Mielerie Aperte®, progetto nazionale promosso da UNAAPI – Unione Nazionale di Associazioni di Apicoltori Italiani, che vede anche i soci CIA Alessandria-Asti protagonisti dell’evento. Gli apicoltori apriranno le porte delle loro aziende per offrire esperienze dirette e immersive, dare informazioni complete e condivise per far scoprire il mondo delle api, dei mieli e dei prodotti dell’alveare.

Le aziende aderenti alla manifestazione associate CIA sono: Cà Rotta 101 di Daniela Ferrando (Cascina Cà Rotta 8 – Trisobbio), Cascina Galli di Astesiano Cinzia (a Merana), Andrea Bajardi (Sezzadio – Cascina Raglio di Luna), Celestinovie (Località Maiano 1, Grondona), Vignale Società Agricola Srl (Via Regione Moretta 10, Vignale Monferrato). Per scoprire tutte le Mielerie aperte il 17 maggio, consultare il sito www.ciaal-at.it .

LE PAROLE – Commenta la presidente CIA Alessandria-Asti Daniela Ferrando, apicoltrice: «La primavera è il periodo più emozionante dell’anno: il risveglio della natura, il lavoro incessante in apiario e quel profumo unico che si respira tra i fiori. Quest’anno ho deciso di fare qualcosa di speciale e aprire le porte della mia realtà: non sarà una semplice visita, ma un viaggio dietro le quinte di Cà Rotta 101. Assaggeremo la stagione: guiderò personalmente una degustazione dei miei mieli, raccontando le sfumature e i segreti di ogni raccolto. Chiacchiere e natura: sarà l’occasione perfetta per conoscerci di persona, lontano dalla frenesia».