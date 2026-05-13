Biblioteca: da domani al 13 giugno la mostra ‘Caro nipotino, impara a memoria la Vispa Teresa’

Presso la Biblioteca Civica Francesca Calvo, piazza V. Veneto 1, da domani, giovedì 14 maggio, a sabato 13 giugno sarà aperta al pubblico la mostra ‘Caro nipotino, impara a memoria la Vispa Teresa’.

Partendo dalla frase dell’alessandrino Umberto Eco che, nel dicembre 2014, in un articolo per L’Espresso, si rivolse al nipote invitandolo ad esercitare la memoria citando una filastrocca di Luigi Sailer, pubblicata nel 1859: “La vispa Teresa avea fra l’erbetta/ al volo sorpresa gentil farfalletta”; versi che conobbero una straordinaria fortuna giungendo fino ai giorni nostri.

La statua di Umberto Eco davanti alla Biblioteca di Alessandria

LA MOSTRA – Esporrà libri, riviste, quaderni scolastici, cartoline, dischi, giochi, materiali pubblicitari, a cura di Walter Fochesato, studioso di letteratura per l’infanzia e storia dell’illustrazione, vicedirettore della rivista Andersen. Giocando sull’immaginario di più generazioni sarà un percorso attraverso la storia d’Italia, con un tuffo nel passato per guardare al futuro. All’interno della mostra verrà esposto il ritratto di Umberto Eco realizzato con la tecnica del calligramma dall’artista Mario Fallini.

Alle 17 conferenza di presentazione, con il professor Michele Maranzana in dialogo con Walter Fochesato. Alle 18 l’inaugurazione.

CREDITI – La mostra è organizzata all’interno del Festival della Letteratura per Ragazze e Ragazzi Librinfesta Alessandria 2026, per celebrare la memoria di Umberto Eco (Alessandria, 5 gennaio 1932 – Milano, 19 febbraio 2016), semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista italiano.

Il programma di Librinfesta Alessandria 2026 è consultabile sul sito www.librinfesta.org , manifestazione realizzata con il sostegno del Comune di Alessandria, con il contributo della Fondazione CRAL, Fondazione CRT, Fondazione Social, Fondazione Banca Popolare di Novara e Gruppo Amag. Si ringraziano anche per il sostegno e il contributo Ciccio Gelati e ProNatura Alessandria.

La Biblioteca Civica di Alessandria