Treviso: la Guardia di Finanza sequestra 11.000 litri di vino

TREVISO (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, durante un’attività congiunta con l’Ufficio ICQRF Italia Nord Est di Susegana, hanno individuato una distilleria abusiva che produceva alcolici a beneficio di una cantina. Sottoposti a sequestro un alambicco, cisterne utilizzate per la produzione, 500 litri di grappa e kg 1.500 di vinaccia pronta per la distillazione. Nel corso del controllo sono stati sequestrati anche 11.000 litri di vino bianco detenuto in esubero rispetto alla giacenza contabile di magazzino.

mgg/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

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