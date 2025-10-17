Attualità Alessandrina Cucina Economia

Agricoltura: il Parlamento UE apre all’etichetta d’origine e boccia il ‘meat sounding’

Stop ai nomi come “hamburger” o “bistecche” per i prodotti vegetali, apertura all’etichetta d’origine su tutti i cibi, preferenza dei prodotti comunitari in mense e appalti pubblici, contratti scritti obbligatori nelle filiere agroalimentari. Così ha votato la plenaria del parlamento Europeo, approvando le modifiche al Regolamento sull’Organizzazione Comune dei Mercati (Ocm) accogliendo le richieste di Coldiretti e bocciando la linea del compromesso al ribasso sposata dal Copa Cogeca.

La carne sintetica

L’introduzione di norme (dal 2028) per tutelare le denominazioni dei prodotti a base di carne, contrastando il “meat sounding”, ossia l’uso di nomi come “burger” o “salsiccia” per prodotti vegetali o sintetici, è una battaglia che Coldiretti porta avanti da anni e andrà a proteggere i consumatori da pratiche ingannevoli. Importante l’estensione dell’etichetta d’origine a tutti i settori, che va nella direzione della proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da Coldiretti.
La decisione ora dovrà passare al voto del Trilogo, ma il segnale politico è di grande rilievo per la sostenibilità delle aziende agricole e per rafforzare sovranità e sicurezza alimentare dell’UE.

La carne vera

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “Un passo avanti per rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. Ringraziamo chi ha votato la nostra proposta, avanzata insieme alle organizzazioni agricole di Francia, Spagna e Portogallo”.
Così il direttore Roberto Bianco: “L’obbligo dei contratti scritti sostiene la battaglia portata avanti da Coldiretti contro le pratiche sleali, per garantire un giusto reddito alle aziende agricole, senza che siano costrette a vendere sistematicamente i loro prodotti sottocosto. Nel testo varato dal Parlamento UE si riconosce la necessità di tenere conto dei costi di produzione per fissare il prezzo pagato all’agricoltore”.

