INPS: martedì 10 marzo inaugurazione dei nuovi Uffici Medico Legali di Casale Monferrato

Raimondo Bovone

Mar 8, 2026

L’INPS di Alessandria inaugurerà dopodomani, martedì 10 marzo alle 9.30, i nuovi uffici medico-legali presso l’Agenzia di Casale Monferrato, alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi e del direttore regionale INPS Piemonte Vincenzo Ciriaco. L’inaugurazione conferma l’impegno dell’INPS nel dare effettiva attuazione alla riforma della disabilità – in sperimentazione nella provincia di Alessandria da settembre dell’anno scorso – mettendo in atto, anche dal punto di vista logistico, soluzioni operative adeguate alle esigenze delle fasce più fragili della cittadinanza e alle reali necessità del territorio, nella logica della prossimità ai cittadini.

Gli uffici medico-legali di Casale Monferrato sono il risultato concreto dello sforzo di potenziamento, nell’ambito della Direzione provinciale INPS di Alessandria, dei servizi dedicati alle attività di accertamento sanitario connesse ai procedimenti di valutazione della disabilità. L’apertura dei nuovi spazi consentirà di ricevere l’utenza in un ambiente accogliente e funzionale, migliorando così la qualità e l’accessibilità del servizio offerto.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e dei vertici dell’Istituto, tra i quali il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, il Dirigente dell’Area Pensioni e Invalidità Civile della Direzione Regionale INPS Piemonte, Emilia Grisi, il Responsabile Medico Legale INPS Piemonte, Fulvio Antonietti e il Direttore Provinciale INPS Alessandria, Fiorenzo Prato.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

