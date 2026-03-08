Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Trump: “Meloni mia amica e grande leader, cerca sempre di aiutare”

Di

Mar 8, 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Amo l’Italia, penso che Giorgia Meloni sia una grande leader”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una telefonata del “Corriere della Sera”, ha espresso apprezzamento per la premier e anche per la sua disponibilità ad aiutare in questa guerra degli Stati Uniti e di Israele in Iran. “Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”, ha aggiunto Trump rispondendo ad una domanda in merito al fatto che l’Italia sta inviando assetti navali per la difesa di Cipro.,
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Giovani – 8/3/2026

Mar 8, 2026
Attualità Cronaca

Terremoto: scossa di magnitudo 5.5 in Grecia

Mar 8, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

INPS: martedì 10 marzo inaugurazione dei nuovi Uffici Medico Legali di Casale Monferrato

Mar 8, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Giovani – 8/3/2026

Mar 8, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Trump: “Meloni mia amica e grande leader, cerca sempre di aiutare”

Mar 8, 2026
Sport

Tennis, Indian Wells: Alcaraz sul velluto, avanza anche Djokovic. Darderi subito out

Mar 8, 2026
Attualità Cronaca

Terremoto: scossa di magnitudo 5.5 in Grecia

Mar 8, 2026