Il presidente Trump: “Meloni mia amica e grande leader, cerca sempre di aiutare”

MILANO (ITALPRESS) – “Amo l’Italia, penso che Giorgia Meloni sia una grande leader”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una telefonata del “Corriere della Sera”, ha espresso apprezzamento per la premier e anche per la sua disponibilità ad aiutare in questa guerra degli Stati Uniti e di Israele in Iran. “Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”, ha aggiunto Trump rispondendo ad una domanda in merito al fatto che l’Italia sta inviando assetti navali per la difesa di Cipro.,

– foto Ipa Agency –

