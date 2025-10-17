Protezione Civile: con la campagna ‘Io non rischio’ volontari in piazza da sabato 18 ottobre

Anche quest’anno la Regione Piemonte partecipa alla campagna nazionale “Io non rischio”, iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con Ingv, Anpas, ReLUIS, Cima Foundation e numerose organizzazioni di volontariato. Ecco il calendario da domani:

* Sabato 18 ottobre in piazza Martiri a Novara e in piazzetta della Lega ad Alessandria

* Domenica 19 in piazza Martiri della Libertà a San Maurizio Canavese (TO) e in via Isorella a Montecastello (AL)

* Mercoledì 22 in piazza Martiri della Libertà a Cuorgnè (TO)

* Giovedì 23 in piazza Alfieri ad Asti e presso l’Itis Volta di Alessandria

* Domenica 26 in piazza Roma a Banchette (TO).

In ognuno di questi eventi i volontari e le volontarie di Protezione civile distribuiranno materiali informativi sull’importanza di una cultura della prevenzione capace di rendere le comunità sempre più consapevoli e preparate ad affrontare i rischi del territorio e le nuove sfide poste dal cambiamento climatico. Particolare attenzione sarà quindi dedicata alle procedure da seguire per proteggere sé stessi, la propria famiglia e l’ambiente in cui si vive in caso di terremoto, alluvione o incendi boschivi.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della campagna (Facebook, X e Instagram) è possibile consultare materiali informativi e aggiornamenti. L’hashtag è #iononrischio2025.