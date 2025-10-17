Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Protezione Civile: con la campagna ‘Io non rischio’ volontari in piazza da sabato 18 ottobre

DiRaimondo Bovone

Ott 17, 2025

Anche quest’anno la Regione Piemonte partecipa alla campagna nazionale “Io non rischio”, iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con Ingv, Anpas, ReLUIS, Cima Foundation e numerose organizzazioni di volontariato. Ecco il calendario da domani:

Sabato 18 ottobre in piazza Martiri a Novara e in piazzetta della Lega ad Alessandria
* Domenica 19 in piazza Martiri della Libertà a San Maurizio Canavese (TO) e in via Isorella a Montecastello (AL)
Mercoledì 22 in piazza Martiri della Libertà a Cuorgnè (TO)
Giovedì 23 in piazza Alfieri ad Asti e presso l’Itis Volta di Alessandria
* Domenica 26 in piazza Roma a Banchette (TO).

In ognuno di questi eventi i volontari e le volontarie di Protezione civile distribuiranno materiali informativi sull’importanza di una cultura della prevenzione capace di rendere le comunità sempre più consapevoli e preparate ad affrontare i rischi del territorio e le nuove sfide poste dal cambiamento climatico. Particolare attenzione sarà quindi dedicata alle procedure da seguire per proteggere sé stessi, la propria famiglia e l’ambiente in cui si vive in caso di terremoto, alluvione o incendi boschivi.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della campagna (Facebook, X e Instagram) è possibile consultare materiali informativi e aggiornamenti. L’hashtag è #iononrischio2025.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Cardiologia Pediatrica: una donazione dei Lions alessandrini per le prove da sforzo cardiopolmonari

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana. Martedì luna nuova

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 17 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 16, 2025 Raimondo Bovone
