24.000 euro per 16 studenti premiati con le borse di studio “Umberto Eco” e “Gianfranco Pittatore”

Grande emozione presso la sala del Broletto di Palatium Vetus, sede della Fondazione SolidAL Onlus, per la cerimonia di premiazione delle borse di studio per l’anno accademico 2018/2019 intitolate alla memoria di Umberto Eco e Gianfranco Pittatore, che la Fondazione SolidAL Onlus e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria hanno organizzato insieme all’Università del Piemonte Orientale.

Nel corso della cerimonia 16 studenti sono stati premiati con una borsa di studio di € 1.500 ciascuna: otto nei corsi di Laurea umanistica di Lettere, Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche, sociali e dell’amministrazione, e otto nei corsi di Laurea ad indirizzo economico di Economia Aziendale ed Economia Management e Istituzioni.

Gli studenti in possesso dei criteri di merito suggeriti dal Gruppo di lavoro permanente per il Diritto allo Studio e approvati dalla Fondazione Solidal Onlus, sono stati selezionati, per le matricole, in base al voto di diploma superiore a 80 e per gli anni successivi in base al numero cfu >40 a.a. (n-1) e media ponderata dei voti, regolarità di iscrizione e di contribuzione universitaria. A parità di merito, si è tenuto conto di valore ISEE più basso e minore età anagrafica.

Di seguito i nominativi dei premiati:

1) Premio Umberto Eco

Categoria immatricolati 18/19

Alberto Burocco, Lettere

Sofia Raselli, Lettere

Rebecca Conti, Lettere

Categoria iscritti 18/19

Susanna Ivaldi, Lettere

Carlo Alessandro Caccia, Lettere

Stefano De Vivo, Lettere

Federico Basso, Giurisprudenza

Massimiliano Crivellari, Lettere

2) Premio Gianfranco Pittatore

Categoria immatricolati 18/19

Alessio Cammisa, Economia aziendale

Iuliana Maria Gherhes, Economia aziendale

Benedetta Barusco, Economia aziendale

Categoria iscritti 18/19

Nicholas Dotta, Economia aziendale

Kevin Dotta, Economia aziendale

Mara Jitaru, Economia aziendale

Andrea Rinaldi, Economia, management e istituzioni

Alessandra Leonardi, Economia aziendale