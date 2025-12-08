Ospedale e Università: proclamati i diplomati del III Master in Data Management

Si è svolta venerdì 28 novembre, durante la Settimana della Ricerca 2025, la proclamazione dei diplomati della III edizione del Master universitario di I livello in Data Management e Coordinamento delle sperimentazioni cliniche, promosso dal DAIRI e dall’Università Piemonte Orientale.

L’evento, che si è tenuto presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università alessandrina, aveva come obiettivo di formare figure specializzate per gestione e coordinamento delle sperimentazioni cliniche, rispondendo alla richiesta di professionalità capaci di affiancare medici e ricercatori in percorsi sempre più complessi.

IL PROGETTO – Nella III edizione sono stati 22 i partecipanti, provenienti per il 77% dal Piemonte, con titoli di laurea di accesso come Scienze Biologiche, Biotecnologie, Chimica e tecnologie farmaceutiche, ma anche Scienze infermieristiche, Informatica, Mediazione linguistica, Lingue per il turismo e Scienze politiche. A 10 studenti, i più meritevoli, è stata attribuita una somma di 1.500 euro ciascuno, riconosciuti dalla Fondazione CRAL, destinati alla copertura parziale della quota d’iscrizione.

Significativo l’impatto occupazionale: i professionisti impiegati nella ricerca sono passati da 13 (inizio Master) a 16 (alla fine), pari al 73% dei diplomati.

La IV edizione del Master partirà nel 2026, per consolidare la rete di collaborazioni interaziendali e accademiche, offrendo ai partecipanti un’opportunità di inserimento nel mondo della ricerca clinica.