Fibromi uterini, perché possono colpire la sessualità

Dic 8, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Perché i fibromi uterini possono colpire a fondo la sessualità della donna e della coppia? Nel centotredicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza quanto l’anemia da carenza di ferro, spesso associata ai cicli abbondanti causati dai fibromi sottomucosi, possa ridurre il desiderio e l’eccitazione, e causare dolore al rapporto. E discute come migliorare la sessualità, con una cura strategica dei fibromi e delle loro complicanze.
