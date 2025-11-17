Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Teatro Alessandrino: venerdì 21 novembre il viaggio musicale con gli “Inti Illimani”

DiRaimondo Bovone

Nov 17, 2025 , , , , ,

C’è un treno immaginario che attraversa il mondo intero, collegando l’Italia con il Cile. Il treno dei desideri passa per Firenze, Roma, Bucarest e Berlino e in ognuna delle fermate sale qualcuno. Su questo treno magico il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna incontrano Jorge e Marcelo Coulon fondatori del complesso cileno degli Inti Illimani. Attraverso un caleidoscopio di canzoni e ricordi, i quattro raccontano in musica e (poche) parole, i 60 anni di attività del gruppo: dal primo disco del 1967 fino ad Agua, inciso con il cantautore fiorentino, passando da Violeta Parra a Victor Jara, dal golpe del 1973 all’esilio fino al ritorno in patria. In questo spettacolo teatrale, il treno delle emozioni ci porta sulle ali del condor ad attraversare le Ande, dove risuonano gli antichi strumenti pre-colombiani come i flauti di pan, il rondador, il charango, per poi immergerci nelle canzoni diventate veri e propri inni generazionali: da ‘Gracias a la vida’ a ‘Vale la pena’, da ‘El Aparecido’ a ‘El Pueblo Unido Jamas serà vencido’.
In questo spettacolo teatrale, della durata di 90 minuti, si dipana la leggenda del gruppo musicale che ha fatto la storia mondiale della cultura.

Sul palcoJorge Coulon; Marcelo Coulon; David Azan; Giulio Wilson & band; Federico Bonadonna narratore

L’ingresso del Teatro Alessandrino

