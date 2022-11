Previsioni del tempo

Il tempo per oggi Venerdì 4 novembre, durante le prime ore della giornata ritroveremo cieli nuvolosi specie sui settori orientali, ampie schiarite a partire dal pomeriggio. Residue precipitazioni saranno possibili sulla parte nord orientale della regione tra il debole e il moderato, locali rovesci lungo le pedemontane del cuneese, più asciutto altrove.

Ventilazione che diverrà moderata in montagna e ruoterà da Nord, deboli altrove, episodi di foehn nelle vallate alpine occidentali e settentrionali.

La giornata di sabato vedrà cieli prevalentemente soleggiati, nel corso della giornata sarà possibile il transito di alcune velature ma senza precipitazioni,ventilazione moderata a tratti forte in montagna in prevalenza da nord, tra il debole e il moderato sugli altri settori. Temperature in generale calo specie i valori minimi che saranno compresi tra i 5/6º in pianura, massime tra i 13/15º.

Domenica in prevalenza soleggiato, locali addensamenti in montagna ma senza precipitazioni, ulteriore calo termico, assenza generale di precipitazioni.

La tendenza alla prossima settimana è verso un rialzo della pressione e anche delle temperature con valori che molto probabilmente si porteranno nuovamente oltre le medie del periodo, assenza di piogge.

Manuel Atzori