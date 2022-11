Operazione dei Carabinieri nei confronti di un’associazione criminale

In queste ore i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Alessandria e della Compagnia CC di Tortona, coordinati dalla locale Procura della Repubblica e coadiuvati da 120 militari appartenenti alle altre Compagnie del Comando Provinciale di Alessandria e ai Comandi Arma territorialmente competenti per le altre Province del nord Italia interessate, stanno dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora nei confronti di presunti appartenenti ad un’associazione criminale dedita alla commissione di furti, riciclaggio e ricettazione di veicoli, mezzi d’opera e merci varie trasportate a bordo di container.

23 le perquisizioni in corso nei confronti di altrettanti indagati 12 dei quali colpiti da misure cautelari personali.